Alerta meteorológico en la Provincia de Buenos Aires: tormentas y lluvias intensas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un frente frío avanza sobre la provincia de Buenos Aires, generando lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente en el norte, centro-noreste y extremo este provincial, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Actualmente, se registran tormentas fuertes en los municipios de Bragado, Los Toldos, Saladillo, R. Perez, Rauch y Las Flores, que se prevé que avancen hacia el este durante la tarde. Estas tormentas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar o superar los 70 km/h de forma localizada.

Se estiman valores de lluvia acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados puntualmente. Las condiciones tenderán a mejorar progresivamente de oeste a este hacia finales de la tarde y durante la noche de hoy. El viernes se espera un día sin fenómenos significativos, pero entre sábado y domingo un nuevo frente frío avanzará de sudoeste a noreste, generando lluvias y tormentas aisladas sobre buena parte de la provincia.