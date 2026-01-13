martes, enero 13, 2026
Nueve de Julio
Panorama meteorológico – PBA

Durante la mañana de hoy martes, en el centro y sudeste de la provincia se mantendrán las condiciones de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes sobre el sudeste. Mejorando progresivamente a partir del mediodía, con lluvias y chaparrones débiles. A partir de la tarde no se descartan chaparrones y tormentas aisladas sobre norte y este de la provincia, mejorando durante la noche, sin acumulados significativos.
Hacia la noche del miércoles se espera el ingreso de un frente frío desde el oeste, que afectaría gran parte de la provincia durante la madrugada y la tarde del día jueves.

