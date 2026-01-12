Lagunas bonaerenses en alerta roja por cianobacterias

Cómo afectan las cianobacterias a las personas

Las cianobacterias son microrganismos que están presentes en lagunas o ríos, pero que cuando su proliferación es excesiva, tornan las costas de un color verde intenso, fluorescente, formando una capa continua de floración consolidada.

El crecimiento de estas colonias de bacterias se dispara ante la presencia de fósforo y nitrógeno, que proviene de efluentes cloacales o los fertilizantes de la actividad agrícola.

Estas bacterias generan toxinas que afectan a los seres humanos, tanto en la piel, como en mucosas y sistema gastrointestinal. Los efectos en la salud más comunes son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel

Por ello, ante la alerta, se recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua.

Según se indicó, se podrá observar la bandera sanitaria para alertar a los bañistas que se acerquen a la zona en esta época estival.