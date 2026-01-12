- Advertisement -

Este 12 de enero, en el marco de la celebración del Día del Maestro Pizzero y Pastelero, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) invita a toda la comunidad a participar de la tradicional Noche de la Pizza y la Empanada, una jornada especial para rendir homenaje a quienes, con dedicación y pasión, mantienen vivas las recetas que forman parte de la identidad gastronómica de Argentina.

El Día del Maestro Pizzero y Pastelero conmemora la creación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA), fundado el 12 de enero de 1946. En esta fecha, se celebra el legado de aquellos que, con sus manos y su conocimiento, sostienen algunos de los sabores más representativos de nuestra cultura popular.

En este contexto, una historia emblemática resalta el espíritu del oficio: la de Ramón Loreto, un hombre que dedicó toda su vida a la pizza. Nacido en Misiones, llegó a Buenos Aires a los 18 años con el sueño de progresar, y hoy, a sus 69 años, sigue siendo una de las figuras más representativas del oficio, trabajando en la histórica Pizzería Las Palmas de Lanús. Con más de 54 años de trayectoria, Ramón se ha convertido en el maestro pizzero por excelencia de la zona sur del conurbano, dejando una huella indeleble en la pizzería que lo vio crecer.

A lo largo de su carrera, Ramón ha logrado consolidarse como un verdadero referente, gracias a su constancia, talento y pasión por el oficio. En reconocimiento a su trayectoria, su retrato fue colocado en una de las paredes de la pizzería, bajo la leyenda “Maestro Pizzero – Ramón Loreto”, homenaje que reunió a sus compañeros, clientes, familia y figuras del ámbito cultural y deportivo.

La pizza al molde “directa” y el legado de Ramón Loreto

Ramón es el custodio de la receta tradicional de la pizza al molde directa, una masa trabajada con poca levadura y generosamente cubierta con muzzarella, que se mantiene intacta generación tras generación. En Las Palmas, como Ramón asegura, “siempre se come la misma pizza” porque el secreto no está en guardar las recetas, sino en transmitirlas.

A lo largo de su vida, Ramón ha formado una familia, construido su casa y educado a sus hijas, pero el mayor orgullo que siente es el reconocimiento de sus compañeros y la camaradería dentro del trabajo. Hoy, a sus 69 años, sigue enseñando a los más jóvenes, convencido de que el legado se sostiene cuando se comparte.

La Pizzería Las Palmas es también conocida por su peculiar disposición de hornos empotrados, que permiten la elaboración de más de 500 pizzas por noche, un número impresionante que Ramón alcanzaba sin ayuda, llegando a hacer entre 250 y 300 pizzas por turno.

Este 12 de enero, en el Día del Maestro Pizzero y Pastelero, el homenaje tiene un nombre propio: Ramón Loreto, quien, con su dedicación y amor por el oficio, sigue amasando historia en cada pizza que sale del horno.

La celebración, organizada por Apyce, será una ocasión única para disfrutar de las mejores pizzas y empanadas, y rendir tributo a todos los que, como Ramón, mantienen viva la tradición de la gastronomía argentina.