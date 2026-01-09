Tercera Fecha del Torneo 2026: una competencia que crece en afición y emoción

Esta noche se disputa la tercera fecha del Torneo de Futsal 2026, un evento que ha demostrado un notable crecimiento en la cantidad de público que lo sigue, superando incluso las cifras de la edición anterior. La creciente emoción y competitividad entre los equipos se reflejan en las gradas, llenas de espectadores ansiosos por disfrutar de un torneo que, con cada edición, gana más adeptos.

El torneo se desarrolla con el mismo formato que en su última edición: dieciséis equipos, divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Luego de las dos primeras semanas, en las que todos se enfrentan en formato round robin, los dos primeros de cada grupo avanzan a las rondas finales. En estas, los ocho equipos clasificados disputarán cuatro jornadas de eliminación directa para definir al campeón y las posiciones siguientes. Además, los equipos mejor posicionados se adjudicarán premios importantes que aportan un plus al valor de la competencia.

Esta noche, la acción comienza a las 20:30 horas, con el enfrentamiento entre 7L Los de Siempre y Dana Equipamientos. A las 21:30 horas, Pinturería Pintar se mide con Cerveceros, mientras que a las 22:30 horas, LPS se enfrenta a Roma F5. Finalmente, a las 23:30 horas, El Rancho Agro chocará con Industrias 9 de Julio, prometiendo emoción hasta el último minuto.

Con cada partido, el Torneo de Futsal 2026 sigue consolidándose como una de las competiciones deportivas más esperadas y con mayor convocatoria en la ciudad.