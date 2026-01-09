viernes, enero 9, 2026
27.7 C
Nueve de Julio
viernes, enero 9, 2026
27.7 C
Nueve de Julio
Clima

La Provincia estará marcada por inestabilidad que incluye desde altas temperaturas con zonas ventosa, especialmente en las regiones costeras

Es para el fin de semana que incluye lluvias y tormentas aisladas especialmente por el calor intenso y las ráfagas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Sábado 10 de enero:
Se prevé un día con lluvias y tormentas aisladas en el noreste de la provincia, además de vientos fuertes del sudeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 75 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas máximas se elevarán, especialmente en el oeste y sudoeste de la provincia, con valores que oscilarán entre los 32°C y los 36°C.

Domingo 11 de enero:
Se espera una mañana de lluvias débiles y lloviznas en el este de la provincia, con vientos moderados del sur que rotarán al este por la tarde. Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte de la PBA, con máximas de hasta 39°C en el centro y sudoeste, y entre 34°C y 37°C en otras regiones. Las zonas costeras experimentarán un leve descenso en las temperaturas.

Las condiciones meteorológicas sugieren un fin de semana marcado por un aumento en las temperaturas y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda estar preparado para cambios bruscos y calor extremo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6096

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR