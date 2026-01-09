La Provincia estará marcada por inestabilidad que incluye desde altas temperaturas con zonas ventosa, especialmente en las regiones costeras

- Advertisement -

Sábado 10 de enero:

Se prevé un día con lluvias y tormentas aisladas en el noreste de la provincia, además de vientos fuertes del sudeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 75 km/h en las zonas costeras. Las temperaturas máximas se elevarán, especialmente en el oeste y sudoeste de la provincia, con valores que oscilarán entre los 32°C y los 36°C.

Domingo 11 de enero:

Se espera una mañana de lluvias débiles y lloviznas en el este de la provincia, con vientos moderados del sur que rotarán al este por la tarde. Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte de la PBA, con máximas de hasta 39°C en el centro y sudoeste, y entre 34°C y 37°C en otras regiones. Las zonas costeras experimentarán un leve descenso en las temperaturas.

Las condiciones meteorológicas sugieren un fin de semana marcado por un aumento en las temperaturas y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda estar preparado para cambios bruscos y calor extremo.