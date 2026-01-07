Tiempo inestable y viento fuerte en la Provincia de Buenos Aires: mejora hacia el jueves

- Advertisement -

La jornada de este miércoles estará marcada por condiciones de inestabilidad en la Provincia de Buenos Aires. Se prevén chaparrones y algunas tormentas aisladas, principalmente en las franjas centro y este del territorio bonaerense, que podrían extenderse hasta el mediodía o primeras horas de la tarde.

Además, se espera un cambio en las condiciones del viento, que rotará al sector sur y se intensificará con el correr de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarían especialmente en los municipios costeros del este de la provincia, donde se recomienda precaución ante posibles complicaciones para actividades al aire libre y la circulación.

Para el jueves, el panorama meteorológico mostrará una mejora generalizada, sin fenómenos significativos previstos y con condiciones más estables en gran parte de la provincia.

El viernes, en tanto, aumentará la probabilidad de precipitaciones en el norte bonaerense, aunque de manera aislada y sin eventos de intensidad destacada por el momento.

Finalmente, el sábado podría volver a presentar lluvias en la franja este de la Provincia de Buenos Aires, manteniendo un escenario variable de cara al fin de semana.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los pronósticos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la presencia de viento fuerte y lluvias intermitentes.