Se prevé la ocurrencia de chaparrones y tormentas aisladas con ráfagas de viento y caída de granizo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La tarde y noche de este martes 6 de enero se verán afectadas por un clima inestable en los municipios bajo alerta amarilla. Se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 km/h. Además, las tormentas traerán consigo actividad eléctrica, intensa caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre los 15 y 35 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en forma puntual. A medida que avance la madrugada del miércoles 7, se prevé que las condiciones mejoren de oeste a este, con un progresivo cese de las tormentas.

Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones ante posibles inundaciones repentinas y caídas de árboles o cables debido a las ráfagas de viento.