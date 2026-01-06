Alerta amarilla por tormentas para este martes en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este martes 6 de enero debido al avance de un frente frío que se desplazará de oeste a este a lo largo de la jornada. Los municipios alcanzados por la advertencia comenzarían a verse afectados a partir de la tarde, con chaparrones y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Según el parte oficial, los fenómenos estarán acompañados principalmente por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual.

Panorama meteorológico en la provincia

Durante la mañana de este martes ya se registran chaparrones y tormentas aisladas débiles ingresando por el noroeste de la provincia de Buenos Aires, condiciones que se mantendrán de manera aislada durante el resto de la mañana en esa región.

A partir de la tarde, el frente frío comenzará a intensificar las condiciones, generando lluvias y tormentas más generalizadas en la franja oeste bonaerense, con mayor probabilidad de eventos fuertes sobre el noroeste provincial.

Para el miércoles, se prevé la continuidad de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en el centro y este de la provincia, principalmente durante la mañana. Además, se espera un marcado descenso de temperatura acompañado por vientos del sector sur, con ráfagas intensas especialmente en los municipios costeros del este bonaerense a partir de la tarde.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos.