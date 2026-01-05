Lluvias y tormentas se aproximan a la provincia de Buenos Aires desde el martes

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que el día de hoy, lunes, se mantendrán condiciones de buen tiempo, sin fenómenos meteorológicos significativos que alteren las actividades cotidianas en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de la jornada, se espera cielo mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados provenientes del sector norte.

Cambio de condiciones desde el martes

A partir de la tarde del martes, la situación comenzará a variar debido a la llegada de un frente frío que traerá consigo lluvias y tormentas, algunas de ellas de intensidad moderada a fuerte. Estos fenómenos afectarán principalmente la franja oeste de la provincia de Buenos Aires, aunque las lluvias serán de corta duración y no se prevén acumulados significativos de precipitación.

El SMN detalló que el frente frío avanzará desde la tarde hacia el interior de la provincia, lo que podría generar períodos de tormenta eléctrica en varias localidades, especialmente en áreas rurales y suburbanas. Las lluvias se concentrarán en las primeras horas del miércoles, disminuyendo su intensidad a medida que avance el día.

Miércoles: lluvias y tormentas aisladas

El miércoles, la inestabilidad atmosférica persistirá, con lluvias y tormentas aisladas, principalmente en la franja centro y este de la provincia. Los fenómenos serán de menor intensidad y se espera que se disipen para la mañana, dejando lugar a un ambiente más calmo en la tarde y noche del miércoles. De acuerdo con el pronóstico, no se anticipan eventos extremos ni gran acumulación de agua en estas zonas.

Resto de la semana: buen tiempo y sin fenómenos significativos

El pronóstico para el jueves y viernes es estable. Las temperaturas se mantendrán en valores moderados, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidades de lluvias. A medida que la semana avanza, se espera que las condiciones meteorológicas permanezcan sin cambios significativos, lo que permitirá que la mayor parte de la provincia disfrute de días agradables sin perturbaciones.