- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Proceso de Reorganización Nacional (1976) y el Consenso de Washington (1989) generaron un marco teórico que fue guía a los dirigentes políticos, tanto como el marco anterior a 1975 (“rodrigazo”).

Es decir, alcanzaba con conocer esas guías para hacer lo posible por un Distrito.

Posibilitó los caudillos (diputados o intendentes), también al presidente Menem: que subió al poder guiado por un proceso histórico aparentemente nacionalista, pero aceptó de inmediato las órdenes de Felipe González respecto del Consenso de Washington, para instalar en la Argentina sus dos riendas (neoliberal y progresista -porque era un político de fuste y de no haberlo aceptado, las potencias nucleares habrían generado una guerra peor que la de Ucrania), y lo hizo.

Hoy, no está claro ese marco teórico indispensable para el común de los mortales.

Sin embargo, uno de sus pilares es: hacer costos (de bienes y servicios).

La curiosidad reside en la Intendente del Distrito de Nueve de Julio: hace costos. (Como Trump y Putin, como el Papa Francisco y el Papa Leon XIV).

Es mujer, médica, fue concejal y ciudadana común.

¿Qué hizo posible que diera con una de las propiedades del paradigma nacionalista actual?

Algo simple en germen en cualquiera: amor y paz.

El amor es complejo hoy porque requiere de técnicas sofisticadas (por ejemplo, si pudieran escucharlo: las interacciones de la física o de algo que llaman matemas).

La paz es más asequible: refiere a lo mismo que expresan las religiones monoteístas.

Como si no fuera poco, las religiones monoteístas aunadas en el liderazgo propiciado por el Papa Francisco, que sigue sosteniendo el Papa norteamericano (conoce la cara oscura del poder) León XIV.

Sin ánimo de exagerar, aunque sería apenas premonitorio: la Intendente está dando en la clave, del mismo modo que la dieron Jesús Abel Blanco (con sus limitaciones) y el cardenal Eduardo Pironio; algo parecido (a pesar de la distancia) de lo mismo que generó las empresas Villa (primero) y Yomel e Hilcor (después).

Esa característica nuevejuliense que sobresale sobre el racismo habitual de una sociedad que cuenta con proximidad a las tierras más fértiles del mundo (Pergamino, Ucrania -no por cualquier cosa se animó a una guerra- y Angola).