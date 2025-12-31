El año nuevo llega con precipitaciones en la madrugada

- Advertisement -

Una fuerte tormenta afecta desde las 18.30 de este 31 de diciembre a la ciudad de Nueve de Julio y localidades vecinas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso a Corto Plazo (ACP), con una validez de una hora desde el momento de su emisión.

Las zonas alcanzadas por el alerta incluyen 25 de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Chivilcoy y General Viamonte, donde se registran lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El sistema de tormentas, detectado mediante radares meteorológicos, ingresó acompañado por viento del sector sur, lo que provocará un descenso de la temperatura tras varios días marcados por una ola de calor intensa.

Según se adelanta, las precipitaciones continuarán durante la noche y se extenderán hasta la madrugada del 1 de enero de 2026.

Desde los organismos meteorológicos se advierte que el fenómeno podría presentar ráfagas de viento, actividad eléctrica y la posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población tomar recaudos, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.