Buenos Ayres en primera persona, mi mirada bonaerense

Culmina este 2025, un año que podría definir como equilibrado: lo bueno y lo malo terminaron empatados. Pero si algo merece ser destacado, es el recorrido que emprendí por la provincia de Buenos Ayres durante tres meses, del 17 de julio al 23 de octubre. No fue un viaje turístico ni una gira política. Fue una travesía de conocimiento personal, para comprender qué es realmente esta provincia que habitamos, pensamos y muchas veces discutimos sin conocerla.

Partí desde Mar del Plata y comencé por La Plata, ciudad a la que recorrí y me dicen que hay unas 129 villas miserias y barrios precarios. Fundada en 1882, es la anteúltima ciudad creada en la Argentina (la última es La Punta, San Luis, 2003) y, sin embargo, como capital provincial, avergüenza por la precariedad en la que se encuentra y por su desconexión con el resto del territorio bonaerense, tanto en lo simbólico como en lo funcional.

Desde allí fui a Vicente López, San Fernando, San Isidro, Zárate, Campana, San Pedro, Arrecife. Esta primera etapa me permitió ajustar la estrategia de recorrido: llegar, preguntar por hospedajes, evitar aplicaciones de la WEB y optar por alojamientos familiares, donde el diálogo con los dueños y los desayunos caseros ofrecían algo más valioso que comodidad. Almorcé en clubes sociales, espacios nacidos junto a cada pueblo, que aún conservan la memoria viva de sus comunidades…la comida muy abundante y riquísima.

Luego bajé por Luján, Mercedes, Suipacha y Chivilcoy, y me interné hacia el oeste: Junín, Lincoln, Bragado, Carlos Casares, Bolívar, Olavarría, hasta Bahía Blanca. Desde allí regresé por Mar del Plata y continué por Balcarce, Tandil, Azul, Saladillo, Lobos, General Belgrano, Dolores y los municipios costeros. Retornando a Mar del Plata.

En cada ciudad cabecera envié gacetillas de prensa y realicé entrevistas en radios, portales y noticieros locales. Los municipios marcados en negro en el mapa representan los lugares efectivamente recorridos, donde cada visita implicó diálogo con actores locales y observación directa de dinámicas productivas, educativas, culturales y políticas.

Este periplo tuvo por motivo construir una mirada. Y esa mirada me permitió detectar patrones, contrastes, repeticiones y excepciones. Diversos municipios exhiben agotamiento institucional; otros, signos claros de reorganización comunitaria. Algunos permanecen atrapados en lógicas extractivas; otros ensayan modelos de producción diversificada y arraigo territorial.

La provincia no es un bloque homogéneo. Es un sistema orgánico que exige lectura fina y estrategias diferenciadas. Cada municipio puede convertirse en un nodo de transformación si se articula con visión regional y proyecto nacional.

Y si algo quedó claro en esta travesía es que La Plata no puede seguir siendo la capital de los bonaerenses, merecemos algo mejor. Por eso propuse a Junín: una ciudad con vocación de desarrollo, ubicación estratégica y un entramado productivo, institucional y cultural en expansión.

Por eso, este recorrido concluye en un nuevo libro: “Junín, capital de los bonaerenses.” Porque pensar el territorio es, en definitiva, pensar el futuro.

Cierro este año agradeciendo cada conversación, cada intercambio de ideas y cada discusión honesta. Deseo un buen cierre de 2025 y un gran comienzo de 2026. Renuevo mi compromiso de seguir profundizando la temática bonaerense y de abrir, sin prejuicios ni consignas vacías, el debate necesario sobre el traslado de la capital de la provincia.

El año que viene, la discusión continuará.