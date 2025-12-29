Recomendaciones para cuidarse durante la ola de calor

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Ante el pronóstico meteorológico que augura varios días con temperaturas por encima de los 35 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y todo el territorio bonaerense, el ministerio de Salud que dirige Nicolás Kreplak emitió una serie de recomendaciones para que la población refuerce los cuidados y evite complicaciones prevenibles.

Las autoridades sanitarias remarcaron, en primer lugar, la importancia de reforzar los cuidados especialmente en los grupos más expuestos a los riegos que pueden producir las altas temperaturas, como niños, niñas y personas mayores de 65 años.

Entre las principales recomendaciones se destaca la necesidad de hidratarse de manera permanente, tomando agua varias veces al día, incluso cuando no aparece la sensación de sed. Además, se aconseja limitar la actividad física y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16. En caso de salir, es fundamental utilizar protector solar, gorro y optar por ropa liviana, preferentemente de algodón y colores claros.

Para bebés, niños pequeños y personas mayores, se recuerda ofrecer líquidos de forma frecuente – agua potable o jugos naturales – sin esperar a que los soliciten. En el caso de lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia durante los días de calor extremo.

La alimentación también cumple un rol clave en la prevención: se sugiere priorizar comidas frescas y livianas, como frutas y verduras, y extremar los cuidados en la conservación de los alimentos. Aquellos productos perecederos que hayan permanecido fuera de refrigeración durante dos horas o más -incluyendo carnes, pescados, huevos y sobras – deben ser descartados. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína, con alto contenido de azúcar o a temperaturas extremas.