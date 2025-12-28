Tormentas intensas en el norte del país y ola de calor en el centro para cerrar el año

- Advertisement -

El final de 2025 será marcado por un contraste climático en el país, donde se combinan tormentas severas en el norte y ola de calor en el centro y sur del territorio.

En total, 17 provincias del país permanecen bajo alerta por tormentas fuertes y severas durante el fin de semana, mientras que en la franja central y cuyana se experimentarán temperaturas extremadamente altas, con un clima caluroso que se extenderá hasta el Año Nuevo.

Tormentas fuertes y severas en el norte del país

Desde este viernes, último del año 2025, un frente frío proveniente de la Patagonia avanza hacia el norte, trayendo consigo un clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas para varias provincias del norte de Argentina, donde se esperan tormentas intensas, algunas de las cuales podrían ser severas, con acumulados de lluvia de hasta 120 mm en ciertas zonas.

En particular, este sábado, la región central y el litoral fueron los más afectados, con condiciones propensas para fenómenos climáticos severos. Las tormentas, además de intensas lluvias, vendrán acompañadas de ráfagas de viento y granizo en algunas áreas. Entre las provincias más afectadas se encuentran Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán y Santiago del Estero.

Ola de calor en la franja central y cuyana

En contraste con las lluvias del norte, las provincias del centro y cuyanas enfrentarán un periodo de alta presión atmosférica que traerá cielos despejados y temperaturas muy elevadas. Se espera que las temperaturas máximas alcancen entre 33° y 38°, con algunas localidades alcanzando incluso los 40°. Esto marcará la llegada de la primera ola de calor del verano, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Córdoba.

La ola de calor persistirá durante toda la próxima semana, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 35°. Los valores más altos se prevén para los días lunes, martes y miércoles, donde las máximas rondarán los 37° a 38°, con mínimas por encima de los 20°.

Pronóstico extendido para Nueve de Julio:

Domingo : Mínima 16° / Máxima 35°

Lunes : Mínima 20° / Máxima 35°

Martes : Mínima 23° / Máxima 38°

Miércoles : Mínima 20° / Máxima 37°

Jueves : Mínima 18° / Máxima 33°

Viernes : Mínima 17° / Máxima 31°

Sábado: Mínima 17° / Máxima 30°

En Nueve de Julio, se espera un clima mayormente estable con temperaturas calurosas en la semana entrante. Las máximas rondarán los 30°C a 38°C, con algunas jornadas especialmente cálidas, aunque el buen tiempo predominará durante los próximos días.

La situación de la lluvia y el calor en el país

El tramo final de este año será una clara muestra de la disparidad climática en Argentina. Mientras que el norte seguirá siendo azotado por lluvias fuertes y tormentas, el centro y sur disfrutarán de un clima seco y cálido, ideal para quienes esperan un fin de año sin lluvias, pero con altas temperaturas. La combinación de tormentas y calor tendrá su pico en los días previos al Año Nuevo, donde muchas provincias del norte alcanzarán acumulados significativos de lluvia, mientras que en el centro se registrarán temperaturas extremadamente altas.

El clima en Argentina se mantiene volátil a medida que avanzamos hacia el cierre de 2025, y se prevé que las condiciones meteorológicas continúen alterando las rutinas diarias de los argentinos.