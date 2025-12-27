La Nueva Comisión Directiva del Automoto Club Nuevejuliense inicio la gestión 2025-2027

- Advertisement -

El Automoto Club Nuevejuliense dio un paso importante con la primera reunión formal de su nueva Comisión Directiva, que marca el inicio oficial del período de gestión 2025-2027.

La reunión fue encabezada por el presidente Juan Guillermo Vadillo y el vicepresidente Alejandro Banchero, quienes delinearon los primeros ejes de trabajo y establecieron la organización interna de la nueva gestión.

En esta primera reunión se definieron los cargos y funciones de los integrantes de la Comisión Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Guillermo Vadillo

Vicepresidente: Alejandro Banchero

Secretario: Marcelo Lassere

Prosecretario: Emanuel Rodríguez

Tesorero: Marcos Rodríguez

Protesorero: Juan Pedro Vadillo

Los vocales titulares designados fueron: Juan Pablo Bouflet, Pablo Nievas, Agustín Vanina, Santiago Pérez, Pablo Arcaria y Gabriel García. Los vocales suplentes son Napoleón Parietti y Carlos Fullana, mientras que los revisores de cuentas estarán a cargo de Maximiliano Torres y Luciano Granzella.

Durante la reunión, se debatieron los principales lineamientos para la temporada 2026, con énfasis en la planificación de obras en el Autódromo de Nueve de Julio, el fortalecimiento institucional y la organización de las actividades que se desarrollan en el predio. Además, se resaltó la importancia de mantener una gestión ordenada, participativa y en constante diálogo entre los miembros de la comisión, con el objetivo de continuar con el crecimiento tanto deportivo como institucional del Automoto Club Nuevejuliense.

La nueva Comisión Directiva comenzará en los próximos días a trabajar de manera activa en cada una de las áreas de su competencia, con el propósito de definir una agenda clara que permita enfrentar la temporada 2026 con objetivos bien establecidos y una planificación ajustada a las necesidades del club y del automovilismo regional.