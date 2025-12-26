El calor extremo llega para despedir el año: para Nueve de Julio se pronostican 38 grados

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 2025 se despedirá con una ola de calor que golpeará a gran parte de la provincia de Buenos Aires, según informan los especialistas. Entre el lunes 29 de diciembre y el miércoles 31, las temperaturas alcanzarán valores extremos, con máximas de hasta 38º en Nueve de Julio y alrededores con 37° en CABA y el (AMBA).

El pronóstico indica que, tras un frente de tormentas que pasará por la región este sábado, el viento comenzará a rotar hacia el norte a partir del lunes. Esto provocará un aumento significativo de las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los 23º C y 26º, y máximas que superarán los 34º, especialmente el miércoles 31, día del fin de año.

También la situación será aún más extrema, en localidades como Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó o Trenque Lauquen, las temperaturas podrían llegar hasta los 38º, con mínimas cercanas a los 20º. Tandil, por su parte, experimentará una diferencia térmica significativa, con una mínima de 15º y una máxima de 34º.

En la costa, las temperaturas serán algo más moderadas. En Mar del Plata se esperan entre 15º y 30º, mientras que en Necochea las temperaturas oscilarán entre los 20º y 28º, ofreciendo un respiro para quienes decidan pasar el fin de año junto al mar.

Esta ola de calor, que podría ser la primera oficial de la temporada 2025/2026, se considera un fenómeno climático importante, ya que se espera que dure tres días consecutivos con mínimas superiores a los 22º y máximas por encima de los 32,3º, umbral establecido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, se espera un alivio el 1º de enero, con un notable descenso de las temperaturas que pondría fin a esta ola de calor a tan solo tres días de su inicio.