Tormentas aisladas afectan el norte de la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se desarrollan tormentas de corta duración sobre el extremo norte de Buenos Aires, afectando principalmente las zonas de San Pedro y Zárate. Estas tormentas son de carácter muy aislado, aunque pueden generar chaparrones localmente intensos.

Se prevé que nuevos desarrollos ocurran de manera aislada en las zonas DC 1, DC 2, DC 8 y noreste de DC 9, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Algunas tormentas podrían extenderse hasta la madrugada.

El organismo mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para las zonas DC 1, 2, 3, 4, noreste de DC 5, DC 8, DC 9, DC 10 y norte de DC 12 para este miércoles 24 de diciembre. El fonómeno alcanza a Nueve de Julio entre otros distritos de la región.