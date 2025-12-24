- Advertisement -

Referirse a ella trae complicaciones y una polarización vasta, a pesar de los avances del conocimiento, en las universidades y OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

Las limitaciones de los sentidos y también del pensamiento, a pesar del desarrollo de los métodos inferenciales, obstaculizan demasiado: como vemos con conceptos, se pierde vastedad en nombre de la bastedad. Como si no fuera poco, es lugar donde las partículas se organizan para proporcionarnos los átomos que luego componen las cosas, son inaccesibles con conceptos de la gramática (solo se accede a través de recursos de las matemáticas).

El paso del tiempo dedicado a las apariencias, por necesidad del globalismo financiero que combatía el trabajo para sobreponerse con la renta financiera (se obtiene sin trabajar), enlodó el auge del conocimiento, al menos desde la Segunda Guerra Mundial.

Esto hace que hoy se acceda a “la realidad” desde la opinión; y esta (la opinión), es casi “la realidad”.

Se impone como sentido común; ganando luego el espacio de la formalización del conocimiento (escuelas, institutos y universidades y los tres poderes del Estado). Entonces gana por mayoría impuesta: además, genera no solo jurisprudencia sino también doctrina.

Cuando un recorre las publicaciones de los medios de comunicación (también del mundo), nota que la opinión es un símil de la realidad. A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología que “aseguran” lo contrario.

La crisis del petróleo unificó lo vasto con lo basto, alcanzando que sean homogéneos en el Consenso de Washington.

Ahí, comenzamos a sentirnos todos iguales: homos, genios. Contradiciendo al mayo Francés, “lo apagado” halló capilaridad para su difusión institucional.

Pero, el optimismo está vigente: es posible recuperar sin el artículo determinado, a ella: realidad.

Cierto que, poco a poco, irá ejerciéndose para redistribuir funciones: que vuelvan a hablar del paso los historiadores, que hablen desde la crónica (sin opinión) los periodistas y que se hable del futuro desde la política y la ciencia.

Porque la realidad es el resultado de muchas operaciones en la que esas tres (historia, crónica y política o ciencia) se equilibran para hacerla de algún modo descriptiva, mientras está en operaciones (no en la mente de alguien).

Trato de aportar recursos para los análisis que vienen; si fueran recursos y hubiere la posibilidad de realizarlos (análisis).