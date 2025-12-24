El Turismo Promocional avanza en sus preparativos para la temporada 2026 con enfoque en lo técnico

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En las últimas horas, se llevó a cabo una importante reunión en el buffet del Autódromo de Nueve de Julio, donde representantes de la categoría Turismo Promocional Clase 1, junto a preparadores y pilotos, se reunieron para comenzar a delinear los lineamientos del reglamento técnico para la temporada 2026. El encuentro, encabezado por Emiliano Lolla, se desarrolló en un ambiente cordial, con una activa participación de todos los involucrados.

Durante la reunión, se abordaron diferentes puntos relacionados con el aspecto técnico de la categoría, intercambiando opiniones y propuestas que serán evaluadas en futuras instancias.

Entre los temas más destacados se discutió el uso y tipo de neumáticos, los anclajes de la suspensión, y la posibilidad de incorporar carburadores alternativos a los actualmente en uso. El objetivo es mejorar la competitividad, reducir los costos y asegurar la paridad mecánica dentro de la divisional.

El balance de la reunión fue muy positivo, con una predisposición al diálogo y aportes constructivos tanto de la dirigencia como de los pilotos y preparadores. Este encuentro marca el inicio de un proceso de análisis que continuará en los próximos días.

Siguiendo con esta línea de trabajo, el día martes se realizó un encuentro similar con los representantes de la Clase 2 del Turismo Promocional. En esta ocasión, se continuó avanzando en los mismos ejes técnicos y reglamentarios, con el fin de preparar adecuadamente la próxima temporada. Pilotos, preparadores y referentes de la categoría se reunieron nuevamente para analizar diversos aspectos fundamentales para el buen desarrollo de la divisional.

Uno de los temas centrales tratados fue la revisión de carrocerías y sistemas de seguridad, reafirmando el compromiso de la categoría con la protección de los pilotos y el correcto estado de las unidades en pista. También se debatió sobre el uso del alerón y se avanzó en la reglamentación del portamaza, con aclaraciones respecto al uso de ciertos elementos vinculados al carburador, con el objetivo de unificar criterios y evitar interpretaciones dispares.

Un tema relevante fue la incorporación de los Fiat Uno a la Clase 2, una propuesta que genera gran expectación y que fue analizada con atención, teniendo en cuenta su impacto tanto deportivo como técnico en el parque automotor de la categoría.

Estas reuniones forman parte de un proceso de construcción colectiva que el Turismo Promocional viene llevando adelante, con el objetivo de fortalecer sus clases, brindar reglas claras y seguir promoviendo el crecimiento de la categoría, siempre priorizando el consenso y el trabajo conjunto entre todas las partes involucradas.