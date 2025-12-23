Vandalismo en obra de la CEyS: hurto y daños a señalización en construcción de Planta de Gas

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) informa que en la intersección de Avda. Cardenal Pironio y Sargento Cabral, donde se encuentra en construcción una planta de presurización de gas, se registró un lamentable hecho de vandalismo y hurto.

Personas aún no identificadas sustrajeron balizas de señalización que marcaban los baches, cables y lámparas dispuestas en el lugar con el objetivo de advertir y proteger a quienes circulan por la zona. Además, rompieron las balizas destellantes amarillas, inutilizando por completo el sistema de señalización que cumple un rol clave en la seguridad vial.

Aunque el material robado y dañado no posee valor comercial, es de vital importancia para la seguridad de peatones y conductores. Este tipo de acciones no solo perjudica a la Cooperativa, sino que pone en riesgo la integridad de la comunidad en su conjunto.

Desde la CEyS, se repudia enérgicamente este accionar, que constituye un claro acto de vandalismo, y se hace un llamado a la solidaridad de los vecinos para que, ante cualquier situación sospechosa, avisen de inmediato a las autoridades pertinentes.

“Cuidar lo que es de todos también es una forma de cuidarnos entre todos”, expresó la CEyS en su comunicado oficial.