Se definieron operativos preventivos y se implementarán nuevas sanciones para garantizar la seguridad durante las celebraciones

Fue en el marco de una reunión de Coordinación de Seguridad en Nueve de Julio para las Fiestas de Fin de Año

En el día de la fecha, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la subsecretaría de seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y operativos especiales ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Al encuentro asistieron el subsecretario de Seguridad y Tránsito, el jefe de la Policía Comunal, comisario inspector Carlos Barrena; el jefe de la comisaría local, comisario Juan José Dávila; y la coordinadora general de tránsito y GUM, Daiana Molina.

Durante la reunión, se definieron lineamientos para la operatividad conjunta y se avanzó en la planificación de diversos controles en puntos clave de la ciudad. Además, se discutió la implementación de la ordenanza aprobada por unanimidad en la sesión del Honorable Concejo Deliberante del pasado lunes 22 de diciembre, una iniciativa originada en la subsecretaría de Seguridad y que fue respaldada plenamente por el Departamento Ejecutivo.

Esta normativa tiene como objetivo endurecer las sanciones, tanto económicas como mediante el secuestro definitivo de motovehículos, para aquellos que circulen en grupos generando disturbios y desmanes en la vía pública.

Desde el área de seguridad se destacó la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas policiales, el área de tránsito y el GUM, con el fin de garantizar el orden, la convivencia y la seguridad de los vecinos durante las celebraciones de fin de año, reforzando tanto la presencia preventiva como el cumplimiento de las normativas vigentes.

