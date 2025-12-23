Luis Valinoti: “Es hora de transformar a Nueve de Julio ya que juntos podemos hacerlo”

- Advertisement -

En una charla en Despertate de Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Luis Valinoti, actual referente del nucleamiento empresarial en la región, habló sobre los retos que atraviesa el sector. “Este ha sido un año muy difícil, especialmente para nuestra zona”, destacó, haciendo referencia a la incertidumbre política y económica que afectó tanto a productores como comerciantes, pero también a las lluvias que complicaron aún más la situación.

Sin embargo, Valinoti destacó que la resiliencia empresarial de la región se mantiene firme. Mencionó que, a pesar de las dificultades, la Cámara de Comercio local celebrará este año su centenario y destacó la importancia de dejar un legado perdurable. “La Cámara tiene 100 años de historia y muchos de sus exdirigentes y socios nos pidieron dejar algo que perdure en el tiempo”, expresó, haciendo alusión a proyectos como la creación de carteles turísticos en las rutas, algo que aún falta en Nueve de Julio.

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue la adaptación de los comerciantes al mundo digital. Valinoti explicó que el comercio local debe sumarse a nuevas plataformas como Mercado Libre, pero con un enfoque en la venta local. En este sentido, adelantó que la Cámara está trabajando en una aplicación para la ciudad, Joyá, que permitirá a los comerciantes locales vender de forma más eficiente, conectando al cliente con el negocio en tiempo real.

“No se trata solo de competir con Mercado Libre, sino de encontrar una forma local de vender con la misma eficiencia”, aseguró. Además, remarcó que si los comerciantes no se adaptan al cambio tecnológico, corren el riesgo de quedar obsoletos. “Hoy los jóvenes compran todo desde el teléfono, y el comercio tradicional debe adaptarse a eso para seguir vigente”, comentó.

El empresario también reflexionó sobre la situación económica a nivel nacional, señalando que la inflación y la recesión están afectando especialmente a la región. “En 9 de Julio, Casares, Bolívar, y otras localidades, ha sido un año muy complicado”, reconoció. Sin embargo, resaltó la importancia de las obras de infraestructura, en especial los caminos rurales. “No podemos seguir con los mismos caminos del siglo XIX. Necesitamos pavimentar y modernizar la infraestructura”, subrayó, apelando a la colaboración pública y privada para mejorar las condiciones.

Valinoti, quien tiene una visión clara sobre el futuro, concluyó con un mensaje de unidad y compromiso social. “La ciudad tiene un gran potencial. 9 de Julio siempre fue una ciudad emprendedora y resiliente. Necesitamos que tanto los empresarios como el Estado trabajemos juntos para seguir creciendo y mejorando”, cerró.

Este 2023, mientras el empresario continúa trabajando junto con sus colegas en diversos proyectos, la comunidad de 9 de Julio tiene claro que los cambios son inevitables, y que adaptarse a ellos es la única forma de avanzar.

