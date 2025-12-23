La UCR celebra la aprobación del dictamen de minoría por un aumtno del 20% en las Tasas Municipalesasas

- Advertisement -

Desde el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical celebramos la aprobación del dictamen de minoría en la sesión de este martes en la madrugada, del Concejo Deliberante de Nueve de Julio. Este avance es un paso importante que pone límites al aumento desmedido de tasas y prioriza el sentido común, la razonabilidad y la realidad económica que viven nuestros vecinos.

Así lo seala un mensaje del radicalismo distrital.

‘Nuestra posición fue clara desde el primer día: no se puede pedir más cuando los servicios no mejoran. No estamos en contra de que el Municipio tenga recursos; estamos en contra de que el ajuste vuelva a caer sobre quienes trabajan, producen y sostienen la ciudad, sin contraprestaciones acordes’, se añaden en la nota.

¿Qué defendimos y logramos poner en agenda?

Tasa de Servicios Urbanos (ABL): Frente a un aumento del 35% propuesto por el Ejecutivo, sostuvimos que es excesivo e injustificado. Propusimos reducirlo al 20%, en línea con la inflación proyectada para 2026. No se puede cobrar por adelantado servicios que no mejoran, ni afectar por igual a realidades económicas muy distintas.

Comercios: Dijimos no a un 100% de aumento en habilitaciones, no a la eliminación de beneficios para pequeños comercios y no a cambios que implican subas de más del 1.000% en algunos casos. En un contexto de caída de ventas y aumento de costos, asfixiar al comercio local es un error. Defendimos mantener la modalidad vigente y proteger a los más chicos.

Red vial: Rechazamos un aumento del 50% y propusimos ajustar por inflación, además de exceptuar del pago a los campos en emergencia y/o desastre agropecuario. Con inundaciones, pérdidas productivas y caminos intransitables, cobrar más es insensible. El Estado debe acompañar, no castigar.

Nuestra convicción es firme: no a los aumentos desmedidos, sí a aumentos razonables, sí a aliviar a quienes producen, trabajan y viven en 9 de Julio. También creemos imprescindible un plan de trabajo, mejoras e inversión por parte del Ejecutivo.

Desde el Bloque de Concejales UCR vamos a seguir defendiendo a los vecinos, al comercio local y al sector productivo, con responsabilidad, propuestas concretas y sentido común. La aprobación del dictamen de minoría es una señal clara: hay otra manera de gobernar, con los pies sobre la tierra.