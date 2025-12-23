José Rizzo: “Las Rutas Nacionales están deterioradas por la falta de obras y presupuesto”

En una entrevista en ‘Despertate’, programa matutino de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, José Rizzo, integrante del personal jerárquico de Vialidad Nacional, se refirió a la situación crítica que atraviesa la red vial del país. En primer lugar, lamentó la disolución temporal de la Dirección Nacional de Vialidad y la falta de presupuesto para ejecutar las obras necesarias. A pesar de la derogación de un decreto que había dispuesto la disolución, los recursos siguen siendo insuficientes, lo que agrava el deterioro de las rutas nacionales.

El Estado de las Rutas Nacionales: Un Deterioro Permanente

Rizzo explicó que, si bien se han destinado algunos fondos para el mantenimiento básico, como el corte de pasto y el bacheo, estas medidas no son suficientes para garantizar la seguridad y la calidad de las rutas. Las banquinas están cubiertas de pasto alto, lo que dificulta la visibilidad de la cartelería, y en muchos lugares, no es posible ni detenerse para descansar o hacer una parada de emergencia..

La crítica se extiende a la gestión del gobierno con respecto al uso del impuesto a los combustibles. Rizzo aseguró que los fondos recaudados por este impuesto no se destinan a Vialidad Nacional, sino que se redirigen a otros sectores, lo que limita gravemente la capacidad de la institución para realizar las obras necesarias.

La Injusticia de los Peajes y la Ausencia de Caminos Alternativos

Otro tema que generó preocupación en el diálogo fue el aumento proyectado en las tarifas de peaje en las rutas nacionales. “Vamos a tener que pagar seis veces más por el mismo recorrido”, denunció Rizzo, quien también señaló que, a diferencia de otros países, en Argentina no existen caminos alternativos para evitar los peajes. “Esto no es más que un impuesto encubierto, y lo peor es que no hay mejoras reales en la infraestructura vial”, agregó.

La crítica se intensifica al mencionar que el sistema de concesión de obra pública en Argentina, a través de empresas privadas como Corredores Viales, no está cumpliendo con su función. “No se están ejecutando obras de manera eficiente, y la calidad de las rutas sigue siendo deficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos los que las transitan”, expresó.

Inundaciones y la Falta de Respuesta a las Necesidades de los Municipios

Además de las problemáticas viales, Rizzo fue consulltado por la maquinaria enviada a los distrito alcanzados por la crisis hídrica que afecta a varios de ellos en el territorio de Buenos Aires, como Nueve de Julio. La maquinaria debió llegar previo acuerdo para ello, lo cual se desconoce si exisitió. Recordemos que a pesar de los anuncios de ayuda, la maquinaria de Vialidad Nacional llegó en número insuficiente y, además, varios equipos fueron retirados sin completar las tareas.

La Necesidad de una Respuesta Urgente

Rizzo concluyó la entrevista haciendo un llamado urgente a las autoridades para que reconozcan la importancia de las rutas en un país tan extenso y con un sector exportador tan dependiente de la infraestructura vial. “El año pasado no fue bueno para Vialidad Nacional, pero esperamos que en 2026 la situación cambie. Es necesario que el gobierno invierta de manera seria en las rutas para garantizar la seguridad vial y el desarrollo del país”, afirmó.

La situación de las rutas y la falta de presupuesto y planificación por parte de las autoridades nacionales sigue siendo un tema de preocupación constante, especialmente en un país donde el transporte y la comunicación vial son fundamentales para la economía y la seguridad de sus ciudadanos.