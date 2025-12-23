Guillermo Bonello: ‘Ser árbitro en el fútbol del interior es un compromiso distinto, más cercano a la gente’

- Advertisement -

Guillermo Bonello es un nombre reconocido en el fútbol de Nueve de Julio, no solo por su trayectoria como árbitro, sino también por su compromiso con el deporte y la comunidad. En la mañana de este martes, en Despertate por Máxima 89.9, Cadena Nueve y Visión Plus TV, Bonello compartió su experiencia como árbitro en el fútbol regional, destacando las diferencias que existen entre dirigir en ligas locales y competiciones de mayor nivel.

Un partido inesperado en Atlético Quiroga

Uno de los momentos más significativos que Bonello vivió recientemente fue en Atlético Quiroga en la tarde de este lunes, donde se disputaba un partido por el campeonato de la liga entre divisiones infantiles. Lo curioso de este encuentro fue que los chicos del Club Atlético El Fortín, quienes viajaron hasta Quiroga para disputar su partido, fueron invitados a disfrutar de las instalaciones del club local, que ofrece a los jóvenes del pueblo actividades recreativas, como la piscina, de manera gratuita. Bonello estuvo presente y pudo compartir el entusiasmo y la felicidad de los chicos jugando en el agua, quienes no solo se deleitaron con el fútbol, sino también con una tarde de recreación en la piscina.

“Fue hermoso ver la alegría de esos chicos en la pileta. El calor era insoportable, pero ellos estaban felices. Ver a los chicos disfrutar de algo tan simple pero tan valioso fue un momento realmente especial”, comentó Bonello. https://www.cadenanueve.com/2025/12/22/atletico-quiroga-invito-a-los-jovenes-deportistas-de-el-fortin-a-disfrutar-de-un-verano-solidario-en-su-piscina-olimpica/

Este gesto de integración y socialización a través del deporte es algo que Bonello destacó, subrayando que el fútbol no solo es una competencia, sino una herramienta para unir comunidades y enseñar valores.

La diferencia entre ser árbitro en el interior y en el profesionalismo

Bonello también se refirió a las diferencias que existen entre dirigir en ligas del interior y en el fútbol profesional. Aunque en el fútbol amateur los árbitros no tienen el mismo nivel de preparación o los recursos de un árbitro nacional o internacional, la pasión y el compromiso de los jugadores son igualmente altos. En el interior, los jugadores a menudo compaginan el deporte con su trabajo, y muchas veces llegan a la cancha después de un largo día laboral.

“El árbitro del interior tiene un compromiso distinto. Aquí somos amateur, pero el reglamento lo conocemos igual que los árbitros nacionales. Dirigir en el interior es mucho más difícil, porque los jugadores suelen entender menos el reglamento, lo que nos obliga a ser muy claros con nuestras decisiones”, expresó Bonelo.

El reto de la competitividad y la picardía del fútbol

Además de los desafíos físicos y emocionales que conlleva ser árbitro, Bonelo habló sobre la influencia del público y la presión que sienten los árbitros durante los partidos. En muchos casos, los insultos y las críticas de los espectadores pueden poner en duda la objetividad de los árbitros, pero Bonelo asegura que, con el tiempo, los árbitros aprenden a ignorar esos comentarios y enfocarse en el partido.

“Al principio, cuando uno empieza a arbitrar, los insultos duelen, pero con el tiempo aprendes a dejarlos pasar. A muchos árbitros jóvenes les cuesta, pero es parte del proceso. El fútbol es pasión, y siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con una decisión, pero tenemos que ser ecuánimes y mantener la calma”, explicó Bonelo.

El Var y la ética en el arbitraje

El árbitro también opinó sobre el uso del VAR (sistema de asistencia arbitral por video) en el fútbol, y aunque lo considera útil en determinadas situaciones, Bonello destacó que no está completamente de acuerdo con su implementación en todas las jugadas, ya que cree que le quita la “picardía” y la esencia al fútbol. A pesar de los avances tecnológicos, sigue defendiendo la capacidad de los árbitros de tomar decisiones con base al reglamento y su criterio.

“El VAR tiene que usarse solo en situaciones claras como agresiones o en jugadas de gol. El fútbol tiene esa magia de la picardía, de la interpretación, y eso no se puede perder”, subrayó Bonello.

La importancia de la ética y el respeto en el arbitraje

Finalmente, Bonello reflexionó sobre la importancia de la ética en el arbitraje, especialmente en un contexto donde muchas veces se cuestiona la imparcialidad de los árbitros. Asegura que, en su experiencia, nunca ha recibido ningún tipo de soborno o influencia externa, y que, si algún árbitro llegara a ser corrupto, sería denunciado inmediatamente para proteger la integridad del deporte.

“La ética es lo más importante en el arbitraje. Si algún árbitro fuera encontrado en una situación irregular, lo denunciaría sin dudar. El fútbol debe ser limpio y justo”, concluyó Bonelo.

El compromiso y la pasión de Guillermo Bonello por el fútbol y el arbitraje siguen siendo una inspiración para muchos en la región. A través de su trabajo, demuestra que, más allá de las diferencias entre las grandes ligas y el fútbol amateur, el fútbol tiene el poder de unir a las personas, y el arbitraje juega un papel esencial para garantizar que ese deporte siga siendo un reflejo de respeto y compañerismo.