Federación Agraria Filial distrital valora que el aumento de la tasa vial haya sido por una votación más justa para los productores

La madrugada de este 23 de diciembre quedará marcada como un hito para los productores de la región, cuando la Federación Agraria Argentina – Filial Nueve de Julio, con una actitud decidida y firme, logró modificar el dictamen oficialista en el Concejo Deliberante. La propuesta inicial, que planteaba un aumento del 50% en la tasa vial, hubiese llevado el costo a $10.620 por hectárea, un incremento desmesurado que impactaba directamente en la economía de los productores, selaló la institución en un mensaja dado a conocer en la mañana de este martes.

Gracias a la presencia gremial durante toda la sesión, que no permitió ceder ante las presiones, la propuesta fue modificada y el nuevo valor aprobado quedó en $8.530 por hectárea, un aumento más acorde con la inflación proyectada para 2026, según el Banco Central.

Además, uno de los logros más significativos de la jornada fue la inclusión de una excepción de pago para aquellos campos que se encuentren en emergencia o desastre agropecuario, una medida que refleja la realidad de muchos productores afectados por condiciones climáticas extremas y dificultades económicas.

Desde la Federación Agraria Argentina – Filial Nueve de Julio se reafirmó el compromiso con un gremialismo que se planta en defensa de los intereses de los productores. “Este es solo el primer paso, pero sigue siendo una victoria importante”, expresa el mesnaje de la entidad. Sin embargo, advierten que aún queda mucho por hacer. Entre los reclamos pendientes se encuentra la rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales.

La tasa vial no es un impuesto, sino una contraprestación por los servicios que debe brindar el Estado en el mantenimiento de los caminos rurales. Por eso, la Federación Agraria exige que cada peso aportado por los productores se refleje en la mejora real de las infraestructuras viales.

Por último, invitan a todos los productores a acompañar la próxima sesión del lunes 29 en la cual se finalizará el tratamiento del presupuesto, y la participación será importante para seguir avanzando en los reclamos.

“Este logro es de todos, y es un llamado a seguir construyendo una Federación Agraria fuerte, participativa y comprometida, que defienda al productor todos los días”, concluyeron en la nota.