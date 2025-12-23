El Concejo Deliberante aprobó las Ordenanzas Fiscal e Impositiva con un aumento del 20%

- Advertisement -

En la madrugada de este martes 23 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó dos importantes ordenanzas en una sesión extraordinaria que se extendió durante más de seis horas.

Por un lado, se sancionó una nueva ordenanza impulsada por el Ejecutivo que establece severas multas y, en algunos casos, el decomiso de motocicletas para aquellos conductores que circulen sin los documentos correspondientes, sin casco, sin luces o con caños de escape sin silenciadores. Esta medida también incluye sanciones a quienes realicen maniobras peligrosas que pongan en riesgo tanto su propia seguridad como la de otras personas. La aprobación de esta normativa fue unánime entre los concejales presentes.

En cuanto a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, el debate se centró en los aumentos propuestos por el Ejecutivo. Finalmente, se aprobó por mayoría la implementación de un incremento de hasta el 20% en las tasas municipales. Este ajuste será aplicado en diversos tributos y afecta tanto a los servicios públicos como a la contribución de los vecinos al presupuesto local.

Las nuevas tasas no superarán el 20% de incremento, y los concejales expresaron que estas modificaciones buscan mantener el equilibrio fiscal de la municipalidad, asegurando la continuidad de los servicios y el bienestar de la comunidad.

Con la aprobación de estas normativas, tanto los motociclistas como los contribuyentes deberán adaptarse a las nuevas exigencias, mientras que el Ejecutivo local continuará con su política de ajuste fiscal para afrontar los desafíos económicos del año venidero.

El informe completo está en proceso de redacción y se espera que esté disponible en las próximas horas.