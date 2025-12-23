martes, diciembre 23, 2025
General

Controles Municipales por comercialización ilegal de Pirotecnia

Los inspectores municipales realizan operativos en comercios locales para asegurar el cumplimiento de la Ordenanza 5758/16, que prohíbe la venta, fabricación y uso de pirotecnia en todo el partido ya que l La medida busca mitigar los efectos negativos del ruido en la comunidad.

El partido de Nueve de Julio se encuentra llevando a cabo un refuerzo de los controles relacionados con la comercialización de pirotecnia, en cumplimiento con la Ordenanza 5758/16. Esta normativa prohíbe la venta, fabricación y uso de estos productos en todo el partido, buscando reducir el impacto del ruido, que afecta a personas, animales y el medio ambiente.

Los inspectores municipales se desplegarán por diferentes comercios para verificar que se respete la ley y también para concientizar sobre los daños que provoca la pirotecnia, especialmente en personas con trastornos de sensibilidad auditiva, como aquellas dentro del espectro autista, y en mascotas y aves.

Aunque el uso de pirotecnia en el ámbito familiar ha disminuido con los años, las autoridades locales destacan que es fundamental continuar el proceso de cambio de hábitos. La conciencia pública y el involucramiento ciudadano son claves para reducir la venta ilegal de estos productos y garantizar el bienestar colectivo.

Las sanciones por incumplir la ordenanza van desde 10 hasta 100 módulos, y pueden incluir la clausura de establecimientos comerciales o depósitos. Por este motivo, el municipio solicita a los vecinos colaborar mediante la denuncia de la venta clandestina de pirotecnia, promoviendo un ambiente más tranquilo y seguro para todos.

