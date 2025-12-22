Vialidad Nacional: el personal jerárquico denuncia hostigamiento y advierte sobre el vaciamiento del organismo

- Advertisement -

Los trabajadores de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) difundieron un duro comunicado dirigido a la sociedad en el que denuncian años de acusaciones falsas, estigmatización y persecución por el solo hecho de pertenecer al organismo. Según expresaron, distintos sectores políticos y mediáticos han intentado desacreditar a Vialidad Nacional, responsabilizando injustamente a su personal técnico, administrativo y operativo por hechos de corrupción que no les corresponden.

Desde la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional remarcaron que las causas judiciales vinculadas a corrupción demostraron que las maniobras fueron diseñadas y ejecutadas por altos funcionarios políticos y empresarios privados, y no por empleados de carrera. Sin embargo, señalaron que fueron estos últimos quienes terminaron siendo tratados como “culpables por asociación”.

El comunicado advierte que numerosos trabajadores fueron involucrados en procesos judiciales prolongados, suspendidos sin goce de sueldo o expuestos mediáticamente sin haber participado jamás en decisiones irregulares. “Mientras la justicia avanza con lentitud sobre quienes detentan el poder real, se investiga y procesa al personal más vulnerable”, denunciaron.

Asimismo, los trabajadores rechazaron la idea instalada de que Vialidad Nacional sea un “antro de corrupción” o un organismo sin control. Por el contrario, afirmaron que la DNV es uno de los entes más auditados del Estado, con controles permanentes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN), la Procuraduría del Tesoro de la Nación (PTN), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y auditorías internas.

Recordaron además que fue la propia Vialidad Nacional la que denunció los hechos sospechados de corrupción y que el Poder Judicial, con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, condenó a altos funcionarios políticos y a empresarios privados, ninguno de los cuales pertenecía al personal de carrera del organismo.

El gremio también desmintió versiones difundidas públicamente sobre una supuesta proliferación de licencias gremiales. “En toda la DNV existen solo 20 licencias gremiales permanentes”, aclararon, y señalaron que la mayoría de los trabajadores y representantes sindicales cumplen tareas en sus puestos habituales. Del mismo modo, cuestionaron las críticas sobre una estructura sobredimensionada y recordaron que dicha estructura fue creada en 2017 mediante la Decisión Administrativa 1112, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el contexto actual, los trabajadores alertaron que, tras el intento fallido de disolver Vialidad Nacional mediante el Decreto 461/2025, la conducción política adoptó una actitud de hostigamiento y parálisis deliberada. La falta de presupuesto, planificación y mantenimiento —indicaron— está provocando un grave deterioro de la red vial nacional, afectando la conectividad, la producción y la seguridad de millones de personas.

“Destruir o vaciar una institución por un hecho aislado es irracional. Las instituciones se corrigen, no se destruyen”, afirmaron.

Finalmente, la Comisión Directiva Nacional exigió el cese inmediato de la estigmatización y persecución hacia los trabajadores de carrera, la restitución plena de las funciones operativas y presupuestarias de Vialidad Nacional, y el reconocimiento del rol histórico, técnico y federal del organismo y de quienes lo sostienen día a día.

Los trabajadores de VN 221225