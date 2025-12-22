SENASA extendió la Campaña de Vacunación 2025 hasta el 31 de Diciembre y anunció cambios para 2026

- Advertisement -

El Dr. Marcelo De Olaverrieta, referente de SENASA en Nueve de Julio, dialogó con medios locales sobre la situación actual de la campaña de vacunación ganadera. En una charla con Despertate Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, el especialista brindó detalles sobre las dificultades y la extensión de la campaña vigente, así como los cambios anunciados para la campaña de vacunación 2026.

Actualmente, la campaña de vacunación comenzó en octubre, pero debido a las intensas lluvias que complicaron el trabajo en el campo, se extendió hasta el 31 de diciembre. De Olaverrieta explicó que la fecha límite ya había sido ajustada en coordinación con los veterinarios del plan, ya que la campaña originalmente debía finalizar el 13 de diciembre. Sin embargo, con los recientes imprevistos climáticos, se decidieron más días de trabajo, aunque se estima que llegarán al objetivo de vacunar alrededor de 165,000 a 170,000 bovinos de las aproximadamente 290,000 cabezas en Nueve de Julio.

La campaña de 2026, que empezará a implementarse en marzo, traerá consigo una modificación significativa en la estrategia de vacunación. El Dr. De Olaverrieta explicó que, en lugar de vacunar la totalidad del rodeo en dos campañas anuales, la nueva estrategia incluirá una campaña en la que solo se vacunen terneros y terneras, mientras que la vacunación de los animales adultos será reducida. Este cambio está inspirado en las estrategias utilizadas por otros países de la región como Paraguay y Uruguay.

Además, el Dr. De Olaverrieta abordó la situación sanitaria en Argentina y cómo la fiebre aftosa sigue siendo un desafío a pesar de los esfuerzos por erradicarla. Aunque la enfermedad ha sido erradicada en muchas partes del país, aún se siguen tomando medidas preventivas, como la vacunación constante, para mantener el estatus de “libre de aftosa con vacunación” que permite a Argentina seguir exportando carne a mercados internacionales.

El entrevistado también se refirió al controvertido levantamiento de la barrera sanitaria en la Patagonia, que permite el ingreso de carne con hueso, y a las tensiones con Europa por los acuerdos de libre comercio en el sector ganadero.

Finalmente, el Dr. De Olaverrieta habló sobre los efectos de las recientes inundaciones en la ganadería local, que han generado pérdidas económicas por el estrés animal y la venta de ganado. La situación aún es complicada debido a las lluvias constantes que retrasan la recuperación de los campos.

A pesar de los desafíos, De Olaverrieta agradeció el esfuerzo de los productores y destacó la importancia de la colaboración para completar la campaña de vacunación de 2025 y estar listos para los nuevos desafíos de 2026.