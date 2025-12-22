Secuestro de autos y motos por infracciones a normativas de Tránsito

- Advertisement -

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo este fin de semana una serie de rigurosos controles en distintas arterias de la ciudad, resultando en el secuestro de varios vehículos, tanto automóviles como motocicletas. Las principales infracciones que motivaron la medida fueron la circulación sin la documentación obligatoria, la presencia de escapes adulterados, y la conducción de vehículos con niveles de alcoholemia positivos.

En el operativo participaron agentes de tránsito y personal de seguridad, quienes realizaron inspecciones en puntos clave de la ciudad, interceptando vehículos que no cumplían con las normativas vigentes. Además de la falta de documentación, algunos conductores fueron sorprendidos con escapes no reglamentarios, que generaban ruidos excesivos y superaban los límites permitidos por la ley. De igual manera, varios conductores dieron positivo en los test de alcoholemia, lo que llevó a la inmediata intervención de las autoridades.

Los vehículos secuestrados fueron trasladados por grúas hacia el depósito judicial de la ciudad, donde permanecerán hasta tanto los propietarios regularicen la situación de cada uno.

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito destacó que estos operativos son parte de un plan integral para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito en la región.

Las autoridades recuerdan a los conductores que el incumplimiento de las normativas de tránsito no solo pone en riesgo la seguridad de los propios conductores, sino también la de los demás usuarios de la vía. En este sentido, se hace un llamado a la responsabilidad y al respeto de las reglas establecidas para garantizar un tránsito seguro para todos.

Este operativo se suma a otras acciones de control que se están llevando a cabo en todo el partido de Nueve de Julio, como parte de una estrategia más amplia para reducir los índices de siniestralidad vial y fomentar hábitos de conducción responsables entre los vecinos de la ciudad.