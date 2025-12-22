lunes, diciembre 22, 2025
Sanidad Animal

Se conoce el calendario de vacunación 2026 para las campañas contra la fiebre aftosa

El SENASA confirmó el cronograma para la primera y segunda campaña antiaftosa y antibrucélica del próximo año, de acuerdo al cambio de estrategia.

Ranchos, Provincia de Buenos Aires. Vacas con caravanas en un campo del Partido de General Paz.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció el calendario 2026 para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, en las zonas donde se aplica de forma sistemática.

En línea con la Resolución SENASA 711/2025, que determina la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año, el organismo sanitario nacional oficializó el cronograma previsto para los dos ciclos vacunales.

Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y asociaciones rurales, los días 2 y 9 de marzo comenzarán a vacunar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis.

Algunos planes de provincias situadas en el norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán comenzarán con el primer ciclo de vacunación en enero del próximo año, mientras que otras regiones diferenciadas de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.

Además, se realizará la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en terneras de 3 a 8 meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.

