General

Programa de actividades acuáticas para personas con discapacidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, A través de las direcciones de Discapacidad y Deportes, de la Comuna nuevejuliense se convoca a participar de un nuevo programa de actividades acuáticas dirigidas a personas con discapacidad mayores de edad que se desarrollará en el club Centro Empleados de Comercio

La Municipalidad de Nueve de Julio, mediante sus direcciones de Discapacidad y Deportes, invita a todas las personas con discapacidad mayores de edad a participar del programa de actividades acuáticas que se llevará a cabo en las instalaciones del club Centro Empleados de Comercio. Esta iniciativa busca fomentar la inclusión social, el bienestar y la actividad física, brindando un espacio adaptado a las necesidades de los participantes.

El programa tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las personas a través de actividades recreativas y físicas especialmente diseñadas para acompañar sus habilidades y necesidades.

La inscripción al programa será de manera presencial, en la sede ubicada en Balcarce 735, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas. Es importante tener en cuenta que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción a la brevedad.

Las actividades comenzarán el próximo lunes 5 de enero, por lo que quienes deseen participar deberán registrarse antes de esa fecha.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden acercarse a la sede de inscripción durante el horario mencionado para obtener más detalles.

Este programa es una oportunidad para que las personas con discapacidad disfruten de actividades acuáticas en un ambiente adaptado, contribuyendo a su bienestar y a una mayor inclusión social.

