La Cooperativa de Dudignac trabaja para darle servicio de luz a Morea

La tormenta del final del domingo derribó postes del servicio eléctrico

La Cooperativa de Electricidad de Dudignac comenzó a trabajar desde primeras horas de la mañana para restablecer el suministro de energía eléctrica en la localidad de Morea, que sufrió graves daños a raíz de la fuerte tormenta que azotó la zona anoche.

El temporal, que dejó lluvias intensas y fuertes vientos, derribó varios postes del tendido eléctrico, especialmente en la zona de El Hinojo. Los daños ocasionaron cortes de luz en distintas partes de la localidad, generando inconvenientes para los vecinos.

Ante esta situación, los operarios de la cooperativa se encuentran trabajando arduamente en la reparación del tendido eléctrico, con el objetivo de restaurar el servicio lo antes posible. La cooperativa expresó que están priorizando las tareas para que los usuarios puedan volver a contar con la electricidad en el menor tiempo posible.

Los vecinos de Morea, conscientes de la magnitud de los daños, observan con atención las labores de los operarios y se han mostrado dispuestos a colaborar para que los trabajos se lleven a cabo de manera rápida y eficiente. Además, se destacó el trabajo conjunto entre la cooperativa y la comunidad, quienes esperan que el servicio se restablezca en las próximas horas.

Se espera que, con el esfuerzo continuo de la cooperativa y el apoyo de los residentes locales, el suministro eléctrico se normalice en las próximas horas.

 

