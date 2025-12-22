Franco Flexas: “El Municipio es el primer responsable de resolver los problemas del vecino”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se expresó públicamente sobre las críticas hacia las tasas municipales, especialmente en el contexto de la crisis hídrica y el aumento de la tasa vial en algunas comunas de la provincia de Buenos Aires. En una entrevista cen Despertate, programa de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Flexas defendió el rol fundamental de los municipios en la gestión local y cuestionó la falta de comprensión de los funcionarios nacionales sobre la realidad de los gobiernos locales.

Durante la charla, Flexas apuntó contra aquellos que, desde la Nación, han descalificado el trabajo de los municipios y asegurado que las tasas municipales son excesivas. Según el Intendente, estas críticas provienen de una falta de conocimiento sobre lo que realmente implica administrar un municipio. “Es gente que no sabe lo que es gestionar un municipio, no conocen los costos ni las necesidades locales, ni lo que implica la infraestructura vial”, afirmó Flexas, dejando claro que muchas veces los funcionarios en la Capital Federal desconocen las dificultades de los pequeños pueblos del interior.

El aumento de las tasas viales fue uno de los temas principales de la entrevista. Flexas explicó que, a pesar de las críticas, el municipio de General Viamonte ha mantenido las tasas viales muy por debajo de lo que marca la realidad económica, lo que ha generado un déficit en el servicio. “Este año, con una tasa vial muy baja, tuvimos un déficit de 500 millones de pesos, y subsidiamos casi el 50% de la tasa que debería pagar el productor,” agregó. Aseguró que la tasa vial actual representa solo el 0,28% de los impuestos que paga un productor, mientras que las retenciones nacionales alcanzan un 99% de lo que pagan los productores. “El verdadero problema no está en la tasa vial, sino en las retenciones nacionales que afectan gravemente a la economía de los productores,” destacó.

La Desconexión entre la Nación, la Provincia y los Municipios

Flexas también aprovechó para señalar la creciente desconexión entre los gobiernos nacionales y provinciales y los municipios. “Los dirigentes nacionales y provinciales se han sacado de encima muchas responsabilidades, delegándolas a los municipios. Los servicios de salud, por ejemplo, fueron provincializados y luego enviados a los municipios. Lo mismo sucede con las escuelas y las obras en las escuelas, que ahora se financian con fondos que provienen de los municipios,” señaló el intendente.

Para Flexas, este proceso ha llevado a un abandono de las responsabilidades locales por parte de las autoridades más altas, lo que ha contribuido a que los municipios sean los principales responsables de dar la cara ante la gente. “El municipio es el único que está cerca del vecino. Los funcionarios nacionales y provinciales hablan de macroeconomía, pero no tienen que resolver los problemas del día a día de los ciudadanos,” afirmó.

Reforma Tributaria y Autonomía Municipal

Otro tema que Flexas consideró crucial fue la necesidad de una reforma tributaria que fortalezca a los municipios. “Los municipios en la provincia de Buenos Aires están desfasados. Necesitamos más poder económico para poder gestionar mejor nuestros servicios y resolver los problemas de los vecinos. Si comparamos con otras provincias, como Córdoba o San Luis, se ve una diferencia en la autonomía y en los recursos que tienen,” destacó.

El Intendente también hizo énfasis en la importancia de dar mayor poder a los municipios en cuanto a la recaudación de impuestos. Citó el ejemplo de España e Italia, donde el tributo inmobiliario o automotor es gestionado directamente por los municipios, lo que les otorga un control más cercano sobre el territorio y los servicios. “Si tuviéramos más poder a nivel local, podríamos resolver problemas de manera más eficiente y directa,” explicó.

El Rol de los Jueces Locales y la Justicia Municipal

Flexas también abordó otro tema central: la necesidad de que los municipios tengan jueces locales con mayores funciones. Según él, la resolución de problemas como disputas vecinales o cuestiones de herencia podrían agilizarse si existieran jueces municipales con poder para intervenir en estos casos de manera más rápida y eficaz. “Muchos problemas, como las disputas de vecindad o los juicios por herencias, se resuelven con rapidez en otros países si los jueces están más cerca de la gente. Necesitamos darles más poder a los jueces locales para que los problemas no se prolonguen durante años,” sostuvo.

El Municipio como el Primer Eslabón en la Resolución de Problemas

El Intendente también señaló que los vecinos a menudo no comprenden que los problemas cotidianos que enfrentan, como el mantenimiento de las calles, la recolección de basura, o la resolución de problemas de convivencia, dependen principalmente del municipio. “El municipio es el primer eslabón en la cadena de resolución de problemas. Es el lugar al que la gente acude cuando necesita soluciones inmediatas. Por eso, necesitamos más recursos y apoyo para poder seguir respondiendo a las necesidades de los vecinos,” afirmó Flexas.

Además, subrayó que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la gente y, por lo tanto, el más eficiente para resolver los problemas cotidianos. “En muchos casos, el municipio es el que pone los recursos, el que tiene la cara visible ante el vecino, y el que ofrece soluciones rápidas. En cambio, los funcionarios nacionales y provinciales están lejos de los problemas reales de la gente,” agregó.

La Crítica Constructiva y la Necesidad de Unificar Esfuerzos

Finalmente, Flexas hizo un llamado a la comprensión mutua entre los distintos niveles de gobierno y a la crítica constructiva. “Está bien que se critique, pero la crítica debe ser positiva y orientada a mejorar. No puede ser que se descalifique al municipio por hacer lo que puede con los pocos recursos que tiene. Necesitamos el apoyo de todos para que el municipio pueda seguir cumpliendo con su rol esencial,” concluyó el Intendente.

Flexas también hizo un llamado a los medios de comunicación a seguir abriendo debates sobre el rol del municipio en el desarrollo de las comunidades. “Es fundamental que los medios visibilicen lo que hace el municipio, porque muchas veces los vecinos no son conscientes de todo lo que se resuelve a nivel local. El apoyo de los medios es clave para fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad,” finalizó.

En un contexto de creciente presión sobre los municipios para asumir responsabilidades que anteriormente competían a la Nación o la Provincia, la postura de Flexas refleja la necesidad de una mayor autonomía y recursos para los gobiernos locales, quienes siguen siendo los primeros responsables de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su día a día.

Este análisis sobre las tasas municipales, el papel de los intendentes y la relación entre los diferentes niveles de gobierno pone de manifiesto una problemática central en la política argentina: cómo mejorar la gestión pública desde el territorio sin perder la conexión con las necesidades del pueblo.