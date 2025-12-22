Fiestas y Verano: Tecnología con drones se suman a los controles de Seguridad en Rutas y destinos Turísticos

- Advertisement -

Más de 20.000 policías, 200 patrulleros nuevos y 60 motos serán parte del Operativo de Sol a Sol 2025/26, que este verano incorporará medidas innovadoras para fortalecer la seguridad vial. A partir de esta temporada, se sumarán drones y tecnología de inteligencia artificial para controlar infracciones cada vez más comunes, como el uso del celular mientras se conduce y la falta de cinturón de seguridad.

En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, detalló que el Ministerio de Transporte implementará estos dispositivos en las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico, con el objetivo de detectar a los conductores distraídos con el celular o sin el cinturón de seguridad. “A partir de este verano, los drones serán clave para identificar a aquellos que no cumplen con estas normas esenciales”, explicó Bianco. Actualmente, las multas por estas infracciones pueden ascender hasta $342.200, dependiendo de la gravedad de la falta.

Además de esta tecnología, el operativo contará con controles fijos a lo largo de las rutas, operativos de fiscalización en el transporte interjurisdiccional y medidas específicas para el transporte de pasajeros. Durante el último fin de semana, por ejemplo, se controlaron más de 1.700 vehículos en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con 50 licencias retenidas y alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Refuerzos en Seguridad y Prevención en la Costa Atlántica

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, también destacó la importancia de las nuevas bases policiales en toda la provincia, que permitirán mantener una reserva operacional y optimizar el despliegue de efectivos. Solo 200 policías serán enviados a la Costa Atlántica, mientras que el resto del dispositivo será cubierto por personal local, lo que permitirá asegurar la prevención y patrullaje durante todo el verano.

En total, el operativo contará con la participación de 28.000 efectivos, que trabajarán en 60 municipios turísticos, incluyendo tanto la Costa Atlántica como los centros recreativos del Conurbano, como la ribera del Río de la Plata. Alonso también subrayó la incorporación de nuevos patrulleros y motos, así como el fortalecimiento de las áreas de Defensa Civil para hacer frente a posibles emergencias, incluyendo incendios.

El ministro también adelantó que se desarrollarán esquemas de seguridad específicos en torno a la nocturnidad y los consumos problemáticos. Esto incluirá el trabajo conjunto con los municipios para garantizar una respuesta rápida en las salidas de boliches, reduciendo los riesgos asociados a la vida nocturna.

Con estas medidas, el gobierno de Axel Kicillof busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también ofrecer un verano más seguro para todos los turistas y residentes de la provincia.