Fiestas seguras y saludables”: Consejos de Guadalupe D’Acunto para evitar intoxicaciones alimentarias

En una entrevista reciente en el programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, Guadalupe D’Acunto, Directora de Bromatología de la Comuna de Nueve de Julio, ofreció recomendaciones sobre cómo evitar intoxicaciones y problemas de salud durante las festividades de fin de año. La funcionaria destacó la importancia de adquirir alimentos de lugares habilitados y de mantener los estándares de higiene durante la manipulación y elaboración de comidas caseras.

Durante la conversación, D’Acunto advirtió sobre los riesgos de comprar productos de fuentes no certificadas, señalando que, aunque los lugares habilitados no están exentos de problemas, contar con auditorías periódicas reduce las probabilidades de incidentes. En este sentido, la directora explicó que muchas personas optan por cocinar en casa, lo cual si bien en algunos casos puede ser más higiénico que algunos comercios, no garantiza que el ambiente familiar sea el más adecuado para la manipulación de alimentos. “En casa, el entorno sigue siendo familiar: hay mascotas, niños, y a veces no se cuentan con los equipos adecuados para manejar grandes volúmenes de comida”, explicó.

Uno de los principales peligros que mencionó fue la descomposición de alimentos debido a la falta de control de las temperaturas. Por ejemplo, dejó en claro que alimentos como viteltoné, cordero y matambre requieren un manejo especial de refrigeración, algo que muchas veces no se tiene en cuenta. “Si dejamos los alimentos fuera de la cadena de frío durante horas, los microorganismos siguen reproduciéndose y pueden generar intoxicaciones”, advirtió.

Además, D’Acunto hizo énfasis en la importancia de prevenir la triquinosis, una enfermedad causada por el consumo de carne de cerdo contaminada, que se ha incrementado en la región. A pesar de las campañas de concientización, la funcionaria señaló que aún existe desconocimiento sobre esta enfermedad y los riesgos asociados con la venta no controlada de carne en establecimientos no habilitados.

Para combatir estas problemáticas, desde Bromatología se han implementado cursos de manipulación de alimentos, los cuales han tenido una creciente participación de emprendedores gastronómicos. “Cada vez más personas están tomando estos cursos para conocer las normativas y mejorar sus prácticas en la cocina”, aseguró la directora. Además, enfatizó que no solo los emprendedores deben estar capacitados, sino también aquellos que cocinan para sus familias, ya que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos.

Para finalizar, D’Acunto recordó a la comunidad que el control de las temperaturas de los alimentos y el uso de elementos adecuados de refrigeración, como heladeras o conservadoras, son fundamentales para garantizar que los productos lleguen en condiciones seguras a las mesas familiares durante las celebraciones de fin de año.

Recomendaciones finales:

Comprar en lugares habilitados. Mantener temperaturas seguras. Evitar la manipulación de alimentos en espacios no adecuados. Realizar capacitaciones sobre manipulación de alimentos. Prevenir la triquinosis en productos porcinos.

De esta manera, Bromatología sigue trabajando para asegurar unas fiestas más saludables y seguras para todos los habitantes de Nueve de Julio.