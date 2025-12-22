El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó una ordenanza que sanciona maniobras peligrosas de motociclistas

- Advertisement -

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó por unanimidad una ordenanza que busca sancionar con dureza a aquellos motociclistas que realicen maniobras peligrosas, como las picadas, o que infrijan las normativas de tránsito. La medida fue impulsada por un grupo de autoconvocados, que habían estado trabajando durante todo el año para que el proyecto se tratara y finalmente se aprobara de forma expedita.

Carina Grignoli y Noemí Torres, dos de las autoconvocadas, expresaron su satisfacción por el rápido avance de la propuesta. “Tuvimos resultados mucho antes de lo que esperábamos”, comentó Torres, destacando el apoyo de los medios y las reuniones clave con funcionarios, como la Intendente y el Secretario de Gobierno, Federico Aranda. A pesar de algunos desacuerdos sobre ciertos detalles, como las sanciones económicas, ambos mostraron su conformidad con la aprobación y pidieron que se implementen medidas adicionales a lo largo del tiempo.

Grignoli, por su parte, destacó que la problemática afecta a toda la comunidad. “Es algo que vivimos todos los días, no solo nosotros en el grupo”, señaló, y enfatizó la importancia de que la sanción se haga efectiva cuanto antes, especialmente con las fiestas de fin de año acercándose, cuando el riesgo de descontrol aumenta con la circulación de motos y el consumo de alcohol.

La nueva ordenanza establece que las sanciones sean severas, pero también plantea un periodo de evaluación para posibles ajustes en la legislación, según las experiencias que se vayan recolectando. Se espera que la norma sea promulgada en los próximos días y esté en vigencia antes de fin de año, lo que permitirá su aplicación durante las festividades.

La comunidad sigue de cerca el cumplimiento de esta medida, que apunta a mejorar la seguridad vial y reducir el descontrol en las calles, especialmente en lo que respecta al ruido y las maniobras peligrosas realizadas por motociclistas.