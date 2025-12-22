Diego Baztarrica: “El Comercio de Nueve de Julio sigue evolucionando a pesar de los desafíos”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Actividades Afines de Nueve de Julio, brindó un análisis sobre el balance económico y comercial de 2025. En una entrevista con el programa Despertate en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV, Baztarrica destacó los constantes desafíos que enfrenta el sector, desde las fluctuaciones de precios hasta las consecuencias de fenómenos climáticos como las inundaciones, que afectaron a muchas empresas locales.

A pesar de estos obstáculos, el presidente de la Cámara señaló que la incertidumbre económica y las crisis permanentes son parte del día a día del comercio y la industria. “Siempre estamos en crisis. No hay un año que uno pueda decir: ‘Este fue el año que salimos de la crisis’”, expresó. Según Baztarrica, esta constante tensión obliga a los empresarios a adaptarse rápidamente y buscar soluciones innovadoras para mantenerse competitivos.

“Este ejercicio de estar constantemente buscando cómo mejorar nuestro producto o servicio nos da la capacidad de adaptarnos”, comentó, señalando que el tiempo y la estabilidad son esenciales para poder concentrarse en aspectos clave del negocio, como la mejora de costos, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la cadena de valor. Sin embargo, agregó que las constantes noticias de fluctuaciones externas, como la suba y baja del dólar, dificultan ese enfoque.

En relación a las iniciativas de la Cámara, Baztarrica mencionó varios proyectos importantes para el futuro de la ciudad, entre ellos, el relevamiento de datos para conocer el posicionamiento del comercio local y la organización de ferias de compra al aire libre. Este tipo de actividades, como los centros comerciales a cielo abierto, están diseñadas para revitalizar sectores específicos y atraer a más clientes. “Ver que los comercios empiezan a marcar su espacio con banderines y organizarse, muestra que estamos avanzando hacia algo más grande”, destacó.

Uno de los logros más importantes de este año fue el relevamiento comercial que, según Baztarrica, está siendo muy valorado por instituciones como bancos y entidades educativas. “Este tipo de datos nos sirve para proyectar el desarrollo de la ciudad y mejorar la competitividad de las empresas a largo plazo”, afirmó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara subrayó la importancia de las capacitaciones para los comerciantes y las futuras generaciones. En este sentido, destacó las acciones que se están tomando para incorporar a estudiantes en prácticas profesionalizantes en diversas empresas locales, un proyecto que busca que los jóvenes se familiaricen con el mundo laboral y tomen decisiones más informadas sobre su futuro.

A medida que se acerca el centenario de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio en 2026, Baztarrica adelantó que las celebraciones no se centrarán en un solo evento, sino en una serie de actividades durante todo el año, hasta el 3 de octubre, día del centenario. “Queremos que sea un agradecimiento a todos nuestros socios y a la comunidad. El cliente es el que hace posible el comercio, por lo tanto, devolverle algo a la comunidad será nuestro enfoque principal”, señaló.

Con la mirada puesta en el futuro, el presidente de la Cámara también hizo referencia a la importancia de la digitalización y las nuevas tecnologías en el comercio local. En colaboración con la FEA y CAME, se organizarán congresos sobre digitalización y automatización, con la participación de expertos y panelistas. Baztarrica enfatizó que, aunque las herramientas avanzadas como la inteligencia artificial pueden parecer lejanas para las pequeñas empresas, es crucial empezar a familiarizarse con ellas para no quedar atrás en un mercado cada vez más competitivo.

“Es un trabajo constante de mirar hacia adelante y no aflojar. La comunidad de 9 de Julio ha mostrado siempre solidaridad y apoyo cuando más se necesita, y eso nos da fuerzas para seguir adelante”, concluyó Baztarrica, enviando un mensaje de esperanza y resiliencia para todo el comercio local de cara al futuro.