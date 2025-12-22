22 de diciembre: Día del Árbitro de Futbol del Interior

- Advertisement -

Cada 22 de diciembre se conmemora en la República Argentina el Día del Árbitro Deportivo del Interior, una jornada destinada a poner en valor el trabajo de árbitras y árbitros que desarrollan su actividad en ligas, torneos y competencias a lo largo y ancho del país.

La efeméride está formalmente establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 687/14, que en su artículo 14 reconoce esta fecha como un día especial para quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo del deporte, garantizando el respeto de las reglas, la equidad y el juego limpio.

Lejos de los grandes centros urbanos y de la visibilidad mediática, los árbitros del interior cumplen su tarea con esfuerzo, vocación y compromiso, muchas veces enfrentando extensos traslados, condiciones climáticas adversas y contextos complejos. Su presencia resulta indispensable para el crecimiento del deporte amateur y federado, siendo pilares del funcionamiento de clubes, ligas regionales y asociaciones deportivas.

En este día, instituciones, entidades arbitrales y el ámbito deportivo en general destacan la importancia de su capacitación permanente, su profesionalismo y el aporte social que realizan en cada comunidad. El Día del Árbitro Deportivo del Interior es, así, una oportunidad para reconocer y agradecer a quienes, silbato en mano, sostienen los valores del deporte argentino en cada rincón del país.