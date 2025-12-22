lunes, diciembre 22, 2025
25 C
Nueve de Julio
lunes, diciembre 22, 2025
25 C
Nueve de Julio
General

22 de diciembre: Día del Árbitro de Futbol del Interior

La fecha reconoce la labor, el compromiso y la vocación de quienes imparten justicia deportiva en todo el país, según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 687/14.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Cada 22 de diciembre se conmemora en la República Argentina el Día del Árbitro Deportivo del Interior, una jornada destinada a poner en valor el trabajo de árbitras y árbitros que desarrollan su actividad en ligas, torneos y competencias a lo largo y ancho del país.

La efeméride está formalmente establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 687/14, que en su artículo 14 reconoce esta fecha como un día especial para quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo del deporte, garantizando el respeto de las reglas, la equidad y el juego limpio.

Lejos de los grandes centros urbanos y de la visibilidad mediática, los árbitros del interior cumplen su tarea con esfuerzo, vocación y compromiso, muchas veces enfrentando extensos traslados, condiciones climáticas adversas y contextos complejos. Su presencia resulta indispensable para el crecimiento del deporte amateur y federado, siendo pilares del funcionamiento de clubes, ligas regionales y asociaciones deportivas.

En este día, instituciones, entidades arbitrales y el ámbito deportivo en general destacan la importancia de su capacitación permanente, su profesionalismo y el aporte social que realizan en cada comunidad. El Día del Árbitro Deportivo del Interior es, así, una oportunidad para reconocer y agradecer a quienes, silbato en mano, sostienen los valores del deporte argentino en cada rincón del país.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6078

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR