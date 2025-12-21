Presupuesto 2026: el Gobierno desmantela la educación técnica, universitaria y científica

- Advertisement -

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo profundiza el ajuste sobre la educación, la ciencia y las universidades públicas, con recortes históricos y la eliminación de fondos estratégicos establecidos por ley. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza las partidas proyectadas y las compara con lo ejecutado en 2023.

Uno de los datos más alarmantes es el recorte al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que sufrirá una caída del 93% en términos reales en 2026 respecto de 2023. Aunque el fondo continúa vigente por ley, CEPA advierte un vaciado deliberado: en 2025 el Gobierno ejecutó solo el 10,8% de los recursos correspondientes y para 2026 proyecta ejecutar apenas el 3,5%, lo que en los hechos implica su eliminación.

El ajuste no se limita a la ejecución presupuestaria. El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 busca directamente derogar pilares centrales del sistema educativo y científico, como el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía de una inversión mínima del 6% del PBI en educación y la meta del 1% del PBI destinado a ciencia y tecnología.

Según el informe, la Función Educación y Cultura registra una caída real del 47,3% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. En el caso de las universidades nacionales, el presupuesto muestra un recorte del 33,8% real, profundizando una situación de crisis en el sistema universitario público.

CEPA también señala una grave situación institucional, al remarcar que el Poder Ejecutivo suspendió por decreto una ley de financiamiento universitario que ya había sido promulgada, lo que califica como un acto abiertamente inconstitucional.

El impacto del ajuste alcanza de lleno a los estudiantes. Las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real del 76,6% entre 2023 y 2026, reduciendo significativamente las políticas de acompañamiento y permanencia educativa.

Por último, el informe destaca que el área de ciencia y tecnología también sufre un fuerte desfinanciamiento, con una caída presupuestaria real del 48,8% respecto de lo ejecutado en 2023.

En conjunto, CEPA advierte que el Presupuesto 2026 consolida un cambio estructural en el rol del Estado en educación y ciencia, con consecuencias de largo plazo sobre la formación técnica, la producción de conocimiento y la igualdad de oportunidades.