No más ruido: refuerzan controles sobre la pirotecnia prohibida

Con motivo de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes, el Municipio de Nueve de Julio refuerza los controles sobre el uso de pirotecnia, en el marco de la campaña “Pirotecnia Cero”.

Esta política, vigente en todo el territorio del distrito, prohíbe el uso de cohetería de estruendo, buscando proteger la salud de las personas y animales, y reducir los riesgos asociados a la pirotecnia.

La medida, establecida por una Ordenanza Municipal, tiene como objetivo fomentar fiestas más seguras, inclusivas y responsables. La normativa prohíbe no solo la venta y comercialización de productos pirotécnicos de estruendo, sino también su uso particular, con algunas excepciones para los artefactos lumínicos y señales de emergencia, que no generan ruidos.

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, se realizó una reunión operativa entre autoridades de la cartera de Gobierno para coordinar el refuerzo de los controles durante las festividades de las festas.

De acuerdo a la legislación vigente, rige:

Prohibición de Pirotecnia de Estruendo : Se prohíbe la venta y el uso de cohetes, petardos, bombas de estruendo y cualquier otro producto que cause ruido fuerte.

Excepciones : Se permite el uso de pirotecnia lumínica (sin ruido) y artefactos de emergencia, como equipos para el auxilio.

Protección de la comunidad : La ley busca evitar accidentes, incendios, contaminación sonora y reducir el estrés en personas y animales, especialmente aquellos más sensibles a los ruidos fuertes.

Control y Denuncias: El area de Seguridad y Policia son los encargados de la aplicación de la ordenanza, cuyas denuncias por venta ilegal pueden realizarse al 911.

Con esta iniciativa, el gobierno de Nueve de Julio refuerza su compromiso con una celebración responsable y sin riesgos para la salud de todos.