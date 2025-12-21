Diego Baztarrica: ‘Más vale mirar para adelante y prepararnos para el centenario en un año desafiante’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

“Hay veces que uno, al hacer el balance, piensa que más vale mirar hacia adelante, porque mirando tanto para atrás no siempre se avanza”, sostuvo Diego Bnaztarrica, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Actividades Afines de Nueve de Julio.

El dirigente resaltó que, a pesar de un año marcado por la incertidumbre política debido a las elecciones, la Cámara mantuvo un enfoque activo en la capacitación de sus socios y en la adaptación a las nuevas tecnologías. “Tratamos de estar al pendiente de qué es lo que sale, qué se puede hacer y cómo llevar nuestro comercio y nuestra industria a un escalón más arriba”, afirmó.

Entre los logros del año, Bnaztarrica destacó la activación de la firma digital y la preparación para la inauguración de la nueva sede de la Cámara, proyectada para 2026. Asimismo, resaltó la participación en capacitaciones, charlas y viajes para conectar con otras asociaciones gremiales, fomentando el aprendizaje y la mejora continua.

El presidente también valoró la fortaleza del comercio y la industria local frente a las dificultades económicas y los cambios políticos: “La Cámara tiene contacto con un montón de distintos rubros, y a pesar de los inconvenientes, los comerciantes y los industriales se han mantenido en pie, buscando siempre la forma de mejorar y crecer”.

De cara al futuro, Bnaztarrica anticipó que 2026 será un año clave por el centenario de la institución. Entre los proyectos se encuentran la realización de un congreso digital sobre industrialización y comercio, la inauguración formal de la nueva sede y la organización de eventos de capacitación y reconocimiento para socios y clientes.

“El centenario no solo será una celebración para los socios de la Cámara, sino también una manera de agradecer a los clientes que nos siguen eligiendo, porque sin ellos la Cámara de Comercio no existiría”, concluyó el presidente.

Con estos avances y la mirada puesta en los próximos desafíos, la Cámara de Comercio de Nuevo Julio busca consolidar su papel como referente regional, reforzando la colaboración entre comerciantes, industriales y la comunidad en general.