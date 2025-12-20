Un profesional de Junín se incorpora como miembro titular a la Academia Nacional de Medicina

- Advertisement -

Un médico oriundo de Junín fue recientemente designado como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, una de las instituciones científicas más prestigiosas del país, que reúne a referentes destacados del ámbito de la salud y la investigación médica a nivel nacional.

La designación constituye un importante reconocimiento a su trayectoria profesional, académica y científica, desarrollada a lo largo de varios años tanto en el ejercicio de la medicina como en la formación de nuevos profesionales y la producción de conocimiento en su especialidad. El ingreso como miembro titular implica una participación activa en las actividades académicas, científicas y consultivas de la institución.

Desde la Academia destacaron el compromiso, la excelencia y el aporte del profesional juninense al sistema de salud, valores que fundamentaron su incorporación al cuerpo permanente de la entidad. La Academia Nacional de Medicina cumple un rol clave en el asesoramiento científico, la investigación y la promoción de estándares de calidad en la práctica médica en la Argentina.

La noticia fue recibida con satisfacción en el ámbito juninense y en la ciudad de Buenos Aires, ya que es médico del Hospital Italiano, donde colegas y autoridades subrayaron el orgullo que representa para la ciudad contar con un profesional que alcanza este tipo de distinción a nivel nacional. Asimismo, se resaltó que este reconocimiento contribuye a visibilizar el trabajo que se desarrolla desde el interior del país en materia de salud y ciencia.

La incorporación oficial se realizará en una sesión protocolar de la Academia, donde el nuevo miembro titular asumirá formalmente sus funciones y compromisos institucionales