Superávit fiscal en noviembre: el ajuste sobre el gasto público compensa la caída de los ingresos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El informe fiscal de noviembre de 2025 muestra un escenario donde el ajuste del gasto público sigue siendo el eje de la política económica del Gobierno. El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de $2,13 billones y un superávit financiero de $0,60 billones tras el pago de intereses de deuda por $1,53 billones.

La reducción real del gasto total alcanzó el 35,2% respecto al mismo período de 2023, compensando la caída de los ingresos del 16,0%. Entre las partidas más afectadas se encuentran Otros programas, prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales, cuyo recorte conjunto habría significado un gasto adicional de $1,34 billones de haberse mantenido los niveles de 2024, transformando el superávit financiero en un déficit de $0,74 billones.

Sin embargo, al considerar los intereses capitalizados de instrumentos como LECAP, BONCAP y DUALES, por un total de $2,65 billones, el resultado financiero del mes se vuelve deficitario en $2,05 billones, acumulando un déficit de $21,22 billones en lo que va del año.

En materia de ingresos, el SPN percibió $11,40 billones, con una caída real del 9,7% interanual. Los impuestos que más se contrajeron fueron Bienes Personales (-67,7%), Ganancias (-7,7%) y el rubro Resto de tributos (-42,5%), afectado por la eliminación del Impuesto PAIS. Los Derechos de Exportación bajaron 67,2% por liquidaciones anticipadas y medidas transitorias, mientras que los Derechos de Importación aumentaron 8,0% por el crecimiento de importaciones.

En cuanto al gasto, se consolidó la reducción del 14,2% respecto a noviembre de 2024, y del 35,2% frente a noviembre de 2023. Las prestaciones sociales registraron un retroceso del 10,6% interanual, con caídas destacadas en Asignaciones Familiares (-17,5%), pensiones no contributivas (-16,8%) y Otros programas (-79,8%). Las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 5,5% interanual, pero acumulando una caída del 6,3% respecto a 2023.

La inversión en obra pública sigue en retroceso, con una caída interanual real del 32,5% y del 84,6% frente a noviembre de 2023. Los gastos de funcionamiento descendieron 34,4% respecto a 2023, afectados por los salarios de la administración pública, que perdieron 16,2% interanual frente a la inflación.

El ajuste en partidas específicas se profundizó, con “Otros programas” retrocediendo 41,8% mensual, equivalente a una caída de 79,8% frente a noviembre de 2023. Entre estas políticas sociales se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

A pesar de la caída de ingresos y del fuerte ajuste del gasto, el SPN se mantiene por encima de las metas fiscales pactadas con el FMI, acumulando un superávit de $14,65 billones hasta noviembre, superando la meta de diciembre ($10,88 billones) por $3,76 billones.

2025.12.19_Informe_fiscal_Noviembre_2025_CEPA