María José Gentile reclamó mayor asistencia Nacional para Nueve de Julio y que se concrete la ayuda prometida

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, gestionó ante el Gobierno nacional una mayor asistencia económica y operativa para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones que afectan al distrito, y reclamó que se concrete la ayuda anunciada oportunamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hasta el momento no se hizo efectiva.

Gentile participó de una reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, junto a representantes de las principales entidades del agro: Martín Longarini (Coninagro), Patricia Gorza (Federación Agraria), Nicolás Caprioli (Sociedad Rural-CARBAP) y Ricardo de Bernardi (Sociedad Rural Argentina). El objetivo del encuentro fue exponer el estado actual del partido y solicitar respuestas concretas desde Nación.

Durante la reunión, la jefa comunal detalló la situación de la maquinaria enviada por Vialidad Nacional para la reparación de caminos rurales. “Habíamos llegado a contar con diez máquinas, pero con el correr de los días comenzaron a retirarlas. Hoy quedan solo cinco y algunas trabajaron muy poco tiempo”, explicó. Según señaló, varias obras quedaron inconclusas, lo que generó malestar y reclamos por parte de los productores rurales.

En el plano económico, Gentile le recordó a Iraeta que el municipio aguarda el envío de 170 millones de pesos comprometidos como asistencia, fondos que aún no llegaron. “Fuimos a pedir que no se retire la maquinaria y que se refuerce la ayuda económica, porque lo prometido todavía no se cumplió”, remarcó.

Además, se analizaron alternativas de financiamiento, como los créditos del Banco Nación, que según expresaron los ruralistas señaron que funcionen con agilidad, pero la necesidad de ampliar esas herramientas. También se planteó la urgencia de avanzar en modificaciones a la Ley de Emergencia Agropecuaria y la creación de un fondo de emergencia permanente que permita asistir a los municipios ante situaciones climáticas extremas, y no depender de subsidios aislados.

Gentile le recordó a funcionario del Gobierno Nacional que el tiempo es un factor clave: “Estamos en una ventana de trabajo que llega hasta marzo. Después se va a complicar por el aumento del tránsito de camiones y las lluvias habituales del otoño”. En ese sentido, insistió en que la continuidad de las obras viales es fundamental para evitar un mayor deterioro de los caminos rurales.

Los ruralistas acompañaron el reclamo y coincidieron en la necesidad de una respuesta urgente del Gobierno nacional, ante una situación que sigue afectando la producción y la conectividad en el partido de Nueve de Julio.