La Ordenaza Fiscal Impositiva será tratada con dos dictámenes ya que la UCR presentó el suyo

En el marco del tratamiento del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, la concejal Marcela Regalía (UCR) realizó un análisis crítico de los aumentos de tasas propuestos por el Ejecutivo municipal y adelantó que el bloque radical presentará modificaciones durante la sesión prevista para el próximo lunes 22.

Regalía explicó que esta semana se continuó con el análisis en la Comisión de Presupuesto, tras varias reuniones previas, y que se emitieron dos dictámenes: uno acompañado por La Libertad Avanza junto al oficialismo y Fuerza Patria, y otro por minoría, elaborado exclusivamente por el bloque de la Unión Cívica Radical, con observaciones y propuestas alternativas.

Tasa de Red Vial y contexto productivo

Uno de los principales cuestionamientos del radicalismo apunta al aumento del 50% en la Tasa de Red Vial, previsto a partir de julio. Si bien reconoció que los productores no se oponen a una actualización, Regalía remarcó que el porcentaje resulta elevado frente al contexto actual.

“Según el Banco Central, la inflación proyectada para 2026 ronda como máximo el 20%. En Nueve de Julio se están proponiendo aumentos del 35% y del 50%, muy por encima de esas previsiones”, señaló.

Además, comparó la situación local con otros distritos afectados por la misma crisis hídrica, como Carlos Casares y Pehuajó, y mencionó el caso de Bragado, donde la tasa está atada al precio del combustible y no se incrementó.

La edil también se refirió al reclamo de entidades rurales, que si bien no rechazan el aumento, solicitaron un plan de trabajo concreto y la afectación específica de los fondos, incluyendo la posibilidad de destinar un porcentaje —como un 10%— a un fondo para reparación de caminos o adquisición de maquinaria vial.

Exenciones, contraprestaciones y control

Regalía sostuvo que muchos productores ya realizaron aportes adicionales para arreglar caminos rurales y que esas situaciones deben contemplarse.

“Si se paga una tasa, tiene que haber algo a cambio. Por eso pedimos un listado de productores que solicitaron exenciones, para evaluar parámetros claros y justos”, explicó, y recordó que las excepciones deben ser tratadas por el Concejo Deliberante.

Fuerte crítica a otras tasas municipales

La concejal también cuestionó duramente el aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene, que —según indicó— tendría incrementos cercanos al 1000%, y alertó que en la práctica “deja de ser una tasa para convertirse en un impuesto, sin contraprestación”.

En el mismo sentido, señaló que la tasa de habilitación comercial aumentaría un 100%, en un contexto donde “muchos comercios cerraron y otros atraviesan una situación crítica”.

“Aplicar un 1% sobre los ingresos brutos no tiene en cuenta que eso no es ganancia, es facturación. Es un error grave en un momento tan delicado para el comercio”, afirmó.

Presupuesto 2026: salarios y funcionamiento

En cuanto al Presupuesto 2026, Regalía indicó que el monto total asciende a aproximadamente 37 mil millones de pesos, frente a los 26 mil millones del año anterior, lo que representa un aumento cercano al 44%.

Sin embargo, advirtió que el 72% del presupuesto está destinado a sueldos y cargas sociales, y que el proyecto no incluye una pauta salarial definida, salvo un 3% no remunerativo.

“No se puede aprobar un presupuesto sin pautas laborales claras. Los gremios lo están reclamando y lo plantearon en la comisión”, remarcó.

Autonomía municipal y reforma tributaria

Durante su análisis, Regalía también planteó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria profunda y en la autonomía municipal, para que los recursos que se generan en cada distrito queden en el propio municipio.

“Hoy los municipios son el eslabón más débil del sistema, pero son la primera puerta de los vecinos. Hay que discutir seriamente qué es una tasa, qué es un impuesto y cómo se distribuyen los recursos”, sostuvo.

Lo que viene

Finalmente, confirmó que el bloque radical está evaluando el porcentaje de los aumentos y las modificaciones que llevará a la sesión del lunes, donde ambos dictámenes serán puestos a consideración del Concejo.

“El aumento puede discutirse, pero siempre con planificación, transparencia y contraprestación. Eso es lo que vamos a defender”, concluyó.