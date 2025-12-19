viernes, diciembre 19, 2025
37.7 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 19, 2025
37.7 C
Nueve de Julio
General

La Escuela Municipal de Artes y Oficios abre convocatoria para proyectos en Dudignac

La iniciativa busca sumar talleres de oficios, recreativos y artísticos para todas las edades, fortaleciendo la propuesta formativa y cultural de la localidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Educación, informa que se encuentra abierta la convocatoria a la comunidad de Dudignac para la presentación de propuestas y proyectos en el marco de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Elvira Pico Peláez”.

La iniciativa está destinada a personas que cuenten con saberes en distintos oficios y/o experiencia en el dictado de talleres recreativos y artísticos, orientados a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El objetivo principal es ampliar y diversificar la oferta formativa y cultural disponible en la localidad, promoviendo espacios de aprendizaje, expresión y encuentro comunitario.

Las propuestas podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026 y serán evaluadas por el equipo de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, teniendo en cuenta criterios como la viabilidad del proyecto, su alcance y el aporte que represente para la comunidad de Dudignac.

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente al 2317 610082, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13, o bien escribir al correo electrónico [email protected].

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6075

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR