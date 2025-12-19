La Escuela Municipal de Artes y Oficios abre convocatoria para proyectos en Dudignac

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Educación, informa que se encuentra abierta la convocatoria a la comunidad de Dudignac para la presentación de propuestas y proyectos en el marco de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Elvira Pico Peláez”.

La iniciativa está destinada a personas que cuenten con saberes en distintos oficios y/o experiencia en el dictado de talleres recreativos y artísticos, orientados a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El objetivo principal es ampliar y diversificar la oferta formativa y cultural disponible en la localidad, promoviendo espacios de aprendizaje, expresión y encuentro comunitario.

Las propuestas podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026 y serán evaluadas por el equipo de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, teniendo en cuenta criterios como la viabilidad del proyecto, su alcance y el aporte que represente para la comunidad de Dudignac.

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente al 2317 610082, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13, o bien escribir al correo electrónico [email protected].