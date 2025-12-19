El Concejo Deliberante sesiona de manera extraordinaria para tratar las ordenanzas: Fiscal e Impositiva 2026 y una amplia agenda de temas comunitarios

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevará adelante una sesión extraordinaria el próximo 22 de diciembre, convocada por el Departamento Ejecutivo, con un temario que incluye tanto el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2026 como numerosos proyectos considerados de interés comunitario.

Durante el apartado de Asuntos Entrados, se dará ingreso a iniciativas de los diferentes bloques políticos y del Ejecutivo municipal. Entre ellas se destaca el proyecto de La Libertad Avanza para declarar de Interés Municipal la práctica deportiva del Newcom, disciplina en crecimiento entre adultos mayores.

El Ejecutivo, por su parte, presentó varios proyectos vinculados al Loteo Plan Familia Propietaria (L.P.F.P.), que incluyen autorizaciones de escrituración, desadjudicaciones por renuncia y nuevas adjudicaciones, además de la ratificación de convenios con instituciones y organismos provinciales.

También se debatirán propuestas de fuerte impacto ambiental y urbano, como el Plan Municipal de barreras forestales y forestación estratégica impulsado por Unión por la Patria, excepciones en derechos de construcción en el marco de convenios institucionales, y la desafectación y afectación de calles vinculadas a la planta potabilizadora de agua.

En materia de convivencia y seguridad, el Concejo analizará un proyecto del Ejecutivo para la regulación de la circulación masiva de grupos de motovehículos, así como iniciativas de Juntos UCR relacionadas con seguridad vial, accesibilidad, recolección de residuos y pedidos de informes sobre el cementerio local y la situación de distintas localidades del partido como Dennehy, French y Facundo Quiroga.

Además, Juntos PRO presentará una propuesta para modificar la ordenanza de estacionamiento medido, mientras que La Libertad Avanza impulsará un pedido de informes sobre el sistema de telemedicina.

En el Orden del Día, se tratarán expedientes que ya cuentan con despacho de comisión, entre ellos la revocación de la cesión del Club de Pescadores, la derogación de ordenanzas vinculadas a la adjudicación de inmuebles municipales, la ratificación de convenios con la Autoridad del Agua y con la CEyS “Mariano Moreno”, y el reconocimiento de deudas.

El punto central de la sesión será el tratamiento de la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2026, que ya cuentan con aprobación preparatoria, con votaciones diferenciadas entre mayoría (Pro, LLA y Frente Patria) y minoría (UCR), y que serán clave para definir el esquema tributario del próximo año.

De este modo, la sesión extraordinaria se perfila como una de las más extensas y relevantes del cierre del año legislativo, con decisiones que impactarán en la administración municipal y en la vida cotidiana de los vecinos del partido de Nueve de Julio.